O delegado xeral de Gas Natural Fenosa na comunidade autónoma galega, Manuel Fernández Pellicer, manifestou que a compañía está "a traballar" para que parte dos megawatts (MW) obtidos pola empresa na última poxa de enerxías renovables "fáganse en Galicia".

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa súa presenza na presentación dun estudo sobre a eficiencia enerxética das pemes galegas, eludiu dar cifras despois de que na poxa do mes de maio Gas Natural Fenosa adxudicásese algo máis de 600 megawatts.

Con todo, sinalou que están a facer "un esforzo importante para boa parte deses megawatts fáganse en Galicia". Tamén expuxo que o están facendo en "colaboración" coa Xunta de Galicia, en alusión aos permisos e as tramitacións necesarias. "Estamos a traballar niso con afán", engadiu.

Noutra orde de cousas, preguntado se está previsto aplicar en Galicia unha refacturación da luz polo canon eólico, -despois do fallo do Tribunal Supremo que instaba a repercutir nos recibos os impostos establecidos a nivel autonómico- indicou que nalgunhas comunidades autónomas o mandato xudicial é aplicalo". "Pero Galicia non é o caso", sinalou.