A xornada de folga no servizo da estiba discorre sen incidentes no Porto de Vigo, cuxo presidente, Enrique López Veiga, confirmou que dúas navieras suspenderon dúas escalas previstas para este mércores (WEC e Hapag Lloyd).

Folga estibadores Vigo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, o presidente da Autoridade Portuaria explicou que os traballadores en folga manifestáronse pola terminal sen incidentes, e que, posteriormente, concentráronse fronte ás oficinas centrais do Porto.

López Veiga tamén confirmou a suspensión de dúas escalas, e indicou que, dado que este xoves continúa a folga, haberá un "acúmulo" de barcos na xornada do venres, para a que se espera a chegada duns 9 buques, entre ro-ro e portacontedores.

"Iso pode ocasionar problemas, porque non temos capacidade para atendelos a todos, o que pode causar atrasos e trastornos na economía vinculada ao Porto, como os transportistas", engadiu.

FALTA DE ACORDO

Por outra banda, o presidente do Porto lamentou que non haxa acordo entre patronal e sindicatos para pór fin aos paros, e atribuíu esa falta de acordo a varios factores.

Por unha banda, indicou que "hai certas reclamacións que poden pretender desvirtuar o que se aprobou no decreto" pola vía da negociación colectiva, e advertiu de que esas pretensións "poden dar problemas a nivel comunitario".

Tamén criticou que se tente "pechar o acceso" a este colectivo introducindo determinadas condicións como a esixencia de mil horas de traballo para conseguir unha certificación profesional.

Ademais, tamén constatou que hai diferentes posicións no seo da patronal, xa que algunhas empresas estarían polo labor de negociar as condicións laborais porto a porto e non de maneira global. Unha postura que López Veiga apoia, xa que "non é o mesmo o porto de Vigo, onde xa case se chegou a un acordo bastante razoable, que o de Barcelona ou Alxeciras".

SEN APOIO SOCIAL

Finalmente, o presidente do Porto olívico insistiu en que os estibadores non poden impor unhas condicións "por encima de calquera outro traballador", e advertiu de que "o apoio social que teñen é pequeno". "Non teñen a simpatía do resto de traballadores", apuntou, e engadiu que, ao seu xuízo, detéctase que "a patronal empeza a perder o medo á folga".

"O dereito á folga non se discute, pero ten un límite, hai que respectar os servizos esenciais. Chegará un momento en que, se se tensa moito a corda, haberá que tomar medidas, porque non se pode paralizar un país", sentenciou.

CONCENTRACIÓN

Os traballadores da estiba concentráronse este mércores ao mediodía ante a sede da SAGEP, onde gritaron consignas como: "A estiba non se vende, deféndese" ou "Os nosos dereitos non son privilexios".

O presidente do comité de persoal, Manuel Río, confirmou que o seguimento do paro foi do "cento por cento" e que se desenvolveu a xornada sen incidentes.

Río subliñou que o avance das negociacións segue pendente da reunión de Anesco o venres, e lamentou que a patronal non aceptase as propostas dos sindicatos, entre as que estaba aceptar unha rebaixa salarial do 5 por cento.

O presidente do comité insistiu en que non cejarán no seu empeño de que se garanta "o cento por cento dos empregos", e precisou que os barcos que se desvían a portos lusos pola folga, tampouco están a ser atendidos polos operarios do país veciño, en solidariedade coa protesta dos estibadores españois.