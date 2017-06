O catro tripulantes do pesqueiro afundido na ría de Vigo xa están nas súas casas tras ser atendidos no HAC

O catro tripulantes do pesqueiro 'Rúa Primeiro', con base no porto da Guarda e que naufragou na madrugada deste mércores na ría de Vigo, xa se atopan nos seus domicilios, tras recibir atención médica no Hospital Álvaro Cunqueiro da cidade olívica.

Rescatan aos tripulantes dun pesqueiro afundido na Ría de Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o confirmou a Europa Press a patroa maior da confraría da Guarda, Silvia Crespo, quen explicou que o catro, tres veciños da zona da Guarda e un do Rosal, "están ben, aínda que con algunhas mazaduras e en estado de 'shock'".

Segundo informaron o 112 Galicia e Salvamento Marítimo, o 'Rúa Primeiro' encallou nunha zona coñecida como Vos Carallóns, ao oeste das illas Estelas. A embarcación, un barco de artes menores que captura xarda e bonito, sufriu unha vía de auga e acabou afundíndose.

Os tripulantes foron rescatados polo helicóptero 'Pesca 1' e evacuados directamente ao Hospital Álvaro Cunqueiro. Ata o lugar do naufraxio tamén se desprazou a embarcación 'Salvamar Mirach' para apoiar o rescate e para inspeccionar a zona.

O buque de Salvamento puido corroborar que non se produciu ningunha vertedura contaminante causado polo afundimento. Así mesmo, a 'Salvamar Mirach' recolleu parte do material do pesqueiro, que se atopaba á boia nesa área, e trasladouno ao porto de Baiona.