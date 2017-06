O director xeral de Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, Manuel Pillado, defendeu que as declaracións, en calidade de testemuñas, das xefas dos servizos de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do da Coruña (CHUAC), María Jesús Lamas Díaz e María Isabel Martín Herranz, respectivamente, evidencian o "correcto proceder e a dilixencia dos investigados" no caso da hepatite C.

Unha das testemuñas, a xefa de Farmacia do CHUS, á súa chegada aos xulgados | Fonte: Europa Press

Fronte a iso, o portavoz da que exerce a acusación particular, a Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, considerou que as comparecencias de ambas as xefas dos servizos de Farmacia ratifican que "houbo disfuncións nalgúns casos".

En primeiro lugar, Manuel Pillado atendeu aos medios este mércores ás portas dos xulgados de Santiago de Compostela onde as dúas xefas dos servizos de Farmacia do CHUS e CHUAC chegaron pasadas as 10,30 horas da mañá para declarar como testemuñas nesta causa, na que se investiga a dous altos cargos do Sergas por prevaricación e homicidio imprudente, Félix Rubial e Carolina Gómez-Criado, en relación á subministración dos fármacos.

"Nos autos non hai absolutamente ningún dato desfavorable, incriminador ou que faga ver calquera conduta irregular dos investigados", manifestou o responsable da asesoría xurídica da Administración autonómica.

Neste sentido, volveu ha incidir en que "se actuou seguindo os protocolos farmacoterapéuticos establecidos polo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e o Ministerio de Sanidade para garantir un acceso homoxéneo e igual de todos os cidadáns a estes medicamentos novos" que, segundo lembrou, "nesa fase aínda non estaban autorizados nin sequera para ser comercializados en España".

Así mesmo, incidiu en que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) colabora coa investigación e achega documentación. Ademais, explicou que as dúas comparecencias deste mércores foron "meramente accesorias e instrumentais" para "aclarar determinados aspectos do funcionamento interno hospitalario en cuestións de tramitación de solicitudes e os trámites internos que se realizaban".

"Demóstrase que a subcomisión da hepatite actuou en todo momento seguindo criterios facultativos para o acceso dos cidadáns a estes novos fármacos e que, en ningún caso, tívose en conta razoes orzamentarias ou doutro tipo nas decisións da administración", insistiu.

AFECTADOS

Pola súa banda, o portavoz da Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, considerou que as comparecencias de ambas as xefas dos servizos de Farmacia ratifican que "houbo disfuncións nalgúns casos".

"Destas declaracións conclúese que houbo unha enorme descoordinación na forma de funcionar entre o ámbito de decisión política marcado pola dirección xeral e pola subcomisión e os servizos directamente implicados, neste caso os de farmacia que eran os que tiñan que facer a dispensación", apuntou.

Así, entre outras cuestións, asegurou que as responsables dos servizos de Farmacia manifestaron que "durante moito tempo" non houbo un rexistro establecido no que constase en que momento tramitábase cada cousas. "Nalgúns casos non tiñan un recordo exacto da data por iso, probablemente, o que fagamos será pedir información documental respecto diso", indicou.

Ademais, Quique Costas cualificou de "absolutamente necesario" o feito de que se ampliase a instrución outros 18 meses ao considerar que a investigación aínda está "nos inicios".

"A pretensión dos avogados da defensa, da Xunta, desde que se comezou a incoar esta investigación é o arquivo pero, con todo, todas as decisións que se foron tomando foron contrarias a iso", sinalou.

OUTRAS COMPARECENCIAS

No que respecta aos dous altos cargos do Sergas investigados por prevaricación e homicidio imprudente pola administración dos fármacos da hepatite C, Félix Rubial e Carolina Gómez-Criado, estes defenderon o pasado mes de febreiro nos xulgados de Santiago a súa actitude "diligente" á hora de autorizar os medicamentos.

Actualmente, aínda teñen que comparecer cinco membros da subcomisión que decidía os tratamentos.