Interceptado un veciño de Cospeito (Lugo) con resultado positivo na proba de alcoholemia

Unha patrulla do Destacamento de Tráfico de Vilalba que prestaba servizo de vixilancia de estradas pola estrada LU-P-6501, que une Vilalba e Feira do Monte, interceptou a un ciclista que arroxou resultado positivo na proba de alcoholemia.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 23,55 horas do 13 de xuño, á altura do quilómetro 4,5 os axentes observaron, "iluminada pola iluminación do propio vehículo oficial" a unha bicicleta que circulaba polo devandito punto "sen facer uso de ningún tipo de iluminación nin peza reflectora que advertise da súa presenza na calzada". As mesmas fontes concretaron que se trataba dun tramo de vía "despoblado e carente de iluminación".

Unha vez detida a marcha da bicicleta e, á vista dos síntomas que o condutor "evidenciaba", segundo engaden as mesmas fontes, foi sometido ás correspondentes probas de detección alcohólica nas que obtivo resultado de 0,64 e 0,60 miligramos de alcol por litro de aire expirado na primeira e segunda, respectivamente.

O condutor, un veciño de Cospeito (Lugo) de 61 anos de idade, unha vez finalizadas as probas, recibiu dos gardas un chaleco reflector para que puidese continuar camiño a pé unha vez que decidiu deixar a bicicleta no lugar.

O individuo foi proposto para sanción por unha infracción, que no caso de prosperar leva unha sanción de mil euros, segundo lembra o Instituto Armado.