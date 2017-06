Axentes da Policía Local de Vigo rescatan unha serpe atrapada nunha rede nunha leira de San Miguel Oia

Axentes da Policía Local de Vigo, pertencentes á Unidade Ambiental de Intervención Rural (UMIR) rescataron un exemplar de culebra bastarda ou de Montpellier, que se quedou atrapada nunha rede, nunha horta dunha leira en San Miguel de Oia.

A Policía Local de Vigo atrapada unha serpe atrapada. | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes policiais, a serpe apareceu nunha leira dun domicilio da estrada de Camposancos e, como se había enroscado nunha rede, o animal quedou atrapado.

A dotación da UMIR capturou o réptil e o desenredó, para liberalo posteriormente no seu hábitat. Trátase dunha culebra venenosa, aínda que o seu veleno non é mortal para as persoas, e que pode chegar aos dous metros de lonxitude, no caso dos exemplares macho.