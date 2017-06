Investigados tres individuos por tráfico de drogas en Ames (A Coruña)

A Guardia Civil do Posto Principal de Milladoiro, o demunicipio coruñés de Ames, procedeu á investigación de tres individuos por un delito de tráfico de drogas.

Así, por unha banda investígase a M.F.R., veciño de Bertamiráns, por un suposto delito de tráfico de drogas. Segundo informa o Instituto Armado, os feitos iniciáronse por mor de que a Policía Local de Ames observou que o investigado realizaba unha entrega de haxix e marihuana a outro mozo.

No momento en que as dilixencias foron entregadas no xulgado de garda de Santiago, o investigado pasou a ser detido por constarlle unha orde requisitoria.

Mentres, a Guardia Civil procedeu á investigación de dous homes de 18 anos, E.A.S.Z., veciño de Milladoiro, e E.L.M., veciño de Teo, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas.

Os feitos iniciáronse nun primeiro momento cando os investigados foron denunciados por unha persoa que asegurou recibir unha agresión física sen motivos por parte deles.

Pero, posteriormente, a Guardia Civil realizou unha investigación e descubriu que se trataba dun axuste de contas por débedas de droga e que tivo lugar nas inmediacións do Instituto de Ensino Secundario de Milladoiro.

Por todo iso, a Benemérita recalcou que se investiga se estas persoas fornecen drogas na contorna educativa.