A Federación de Farmacias de Galicia (Fefga) recomenda, co fin de "evitar novas perdas de rendibilidade e máis problemas de viabilidade", modificar os criterios de apertura de novas boticas "cara a parámetros de viabilidade e confrontalos coa realidade económica actual".

Farmacia, farmacias, medicamento, medicamentos, medicamento, medicamentos | Fonte: Europa Press

Deste xeito, a través dun comunicado de prensa, explica que "se a proposta da Xunta de Galicia de abrir 41 novas oficinas de farmacia na rexión prospera, o número de boticas que reciben subvencións duplicarase".

Ademais, esgrime a patronal das farmacias galegas que "a Xunta perderá ingresos por un valor próximo aos 4 millóns de euros". Estas son as principais conclusións dun estudo económico que realiza a Federación de Farmacias de Galicia e que reflicte este mes o Observatorio do Medicamento da Federación Empresarial de Farmacéuticos Españois (FEFE).

Segundo advirte FEFE, a situación actual "aboca necesariamente á precarización de todas as farmacias existentes no municipio onde se instale a nova farmacia" e que está marcada por unha perda do 20% do mercado desde 2009.

Deste xeito, sinala que a apertura de 41 novas oficinas de farmacia "implicaría un aumento do 3% sobre as xa existentes e unha redución das deducións e descontos superior ao 3%".

O Observatorio do Medicamento conclúe que "unha mellor regulación das oficinas de farmacia, non só en Galicia, senón no resto do Estado, debería adoptar un módulo de poboación de 2.500 habitantes para novas aperturas, facilitar os traslados previos e potenciar a instalación de botiquines en zonas rurais".

En Galicia hai actualmente, segundo apunta Fefga, 1.345 farmacias e, delas, o 79% atópase fóra das capitais --a media nacional é de 64,2%--. A poboación que conta con máis oficinas de farmacia é A Coruña, con 549; seguida de Pontevedra, con 428; Ourense, con 185; e Lugo, con 183.