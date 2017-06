Convocada a undécima edición do Certame de Investigación sobre o Condado de Pallares (Lugo)

O Museo Provincial de Lugo acolleu este mércores a presentación da undécima edición do certame de investigación Condado de Pallares, que se fallará o 25 de novembro e recoñecerá traballos de investigación sobre o cinco concellos integrantes do Condado: Portomarín, Carballedo, Guntín, Chantada e Taboada.

O acto de presentación contou coa presenza da deputada de cultura da Deputación de Lugo, Pilar García Porto, do director xeral de Política Lingüística, Valentín García, e do presidente da Asociación de Amigos do Mosteiro de Pallares, Carlos Vázquez.

O certame, "de máxima especialización no ámbito de estudos etnográficos, lingüísticos, culturais e históricos", dixo Valentín García, e que "non pasa desapercibido en Galicia", culminará coa entrega do premio en Chantada, o 25 de novembro, na Casa da Cultura. O traballo ten que ter un mínimo de cen folios.

O presidente da asociación que promove este certame, que se premia con 3.000 euros ao gañador, Carlos Vázquez, puntualizou que o prazo de presentación dos traballos "termina o 31 de outubro". Os candidatos deben enviar os seus textos por cuadriplicado á Casa Reitoral de Ferreira de Pallares, en Guntín, e o xurado estará formado por dous profesores da Facultade de Humanidades, un técnico do Museo de Lugo e o secretario da asociación".

A deputada responsable da área de cultura, Pilar García Porto, destacou que se trata dun "certame cultural perfectamente consolidado na axenda da provincia", á vez que ha resaltafo a colaboración entre distintas administracións para polo en valor.

O pasado ano presentáronse cinco traballos, neste concurso que entrega os premios de forma rotatoria entre o tres concellos adheridos á convocatoria: Chantada, Taboada e Guntín.