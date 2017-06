O portavoz de En Marea, Luís Villares, pediu este martes que as actuacións policiais non sexan "abusivas, nin desproporcionadas" e fixo unha chamada ao "sentido común" para que as forzas da orde non empreguen medios que poidan "pór en perigo a vida ou a integridade física" das persoas que se manifestan, que non deben "criminalizarse".

Así o sinalou en Ourense, en referencia ás protestas no seo da Policía Nacional raíz das declaracións do alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que considerou que as cargas policiais tras a marcha okupa do sábado "poderíanse evitar traballando responsablemente".

Tras os enfrontamentos do sábado, o primeiro edil compostelán apuntou que os manifestantes practicaran unha "resistencia pasiva" e sen "deterioración do mobiliario urbano", a pesar de que a protesta rematou con cargas policiais e o desaloxo dun grupo que accedeu ao interior dun colexio abandonado.

En relación a isto, Villares fixo "unha chamada ao sentido común" e á "utilización de medios que non poñan en perigo a vida nin a integridade da xente", á vez que insistiu en que "non debe buscarse a criminalización" dos manifestantes.

"PÓR EN PERIGO A VIDA"

O portavoz de En Marea subliñou que as actuacións policiais "non poden ser nin abusivas, nin desproporcionadas, nin carentes de sentido en relación ao que se quere protexer" e dixo que "non pode ser" que, para salvagardar unha propiedade, "se poña en perigo a vida nin a integridade" de ninguén.

Neste sentido, alertou de que "non se poden utilizar pelotas de goma" nunha manifestación "netamente pacífica", polo perigo de que se produzan sucesos como o que no ano 2012 custoulle a perda dun ollo a unha muller durante unha manifestación en Barcelona.

"As forzas de Seguridade están para garantir salvagárdaa de bens e dereitos fundamentais, pero non á conta doutros bens máis valiosos", sinalou Villares.

Para o portavoz de En Marea, o "primeiro dereito fundamental do que se falou este fin de semana é o dereito á manifestación de ideas". Por este motivo, defendeu que non se busque unha "criminalización" das persoas que defenden esas ideas.