A Deputación de Pontevedra investirá este ano 22 millóns de euros en intervencións en 27 estradas provinciais de 20 municipios da provincia, no marco do denominado Plan de Actuacións 2017-2018, que este martes presentaron en rolda de prensa a presidenta da institución, Carmela Silva, o vicepresidente, César Mosquera, e os deputados de Mobilidade, Uxío Benítez, e de Cooperación, David Regades.

En concreto, son actuacións que están contempladas na chamada Estratexia de Mobilidade 3.0. e que se corresponden cos criterios de "conectividade, seguridade, viabilidade e poboación".

O vicepresidente explicou que o goberno provincial chega a este Plan despois de resolver "a desfeita anterior" no antigo servizo de vías e obras. "Unha herdanza envelenada" na que todos os proxectos presentaban "irregularidades", indicou.

Tras agradecer o "enorme esforzo e dedicación" dos traballadores da Deputación, aclarou que a institución "xa pasou ese muro, esa costa arriba de ir corrixindo defectos e problemas" e inicia "a costa abaixo".

Na Xunta de Goberno do próximo venres serán aprobadas o primeiras cinco actuacións. O responsable de Mobilidade, Uxío Benítez, explicou que estas intervencións atenden ao novo decálogo das estradas provinciais no que os peóns son a prioridade dentro dun marco de "accesibilidade universal". Os proxectos son o resultado dun proceso participativo "de abaixo a arriba", no que se mantiveron entrevistas con 52 alcaldes que solicitaron máis de 200 obras singulares.

A presidenta Carmela Silva explicou que estas obras se financiarán con 15 millóns de euros da área de Mobilidade e 7 millóns máis da área de Cooperación e que "beneficiarán a todas as comarcas da provincia, sen ter en conta cores políticos nin quen goberna".

Ademais, destacou que "por primeira vez" na historia da Deputación pontevedresa "hai unha estratexia global de actuación" e mostrouse "satisfeita e orgullosa" polo traballo desenvolvido en todo este Plan.