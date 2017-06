Medio Ambiente participa en oito proxectos europeos que suman máis de 17 millóns de euros

A Consellería de Medio Ambiente participa nun total de oito proxectos europeos que suman un importe de 17 millóns de euros, tal e como informou este mércores a conselleira responsable, Beatriz Mato.

Mato precisou que o seu departamento se sitúa como xefe de filas e principal beneficiario de tres programas que suman máis de sete millóns de euros (Migra Miño-Minho, Gerês-Xurés e Mar-RISK), mentres que nos outros participa como socio, xunto con outras entidades.

Un dos proxectos máis destacados é o Mar-RISK, que conta co maior orzamento, con preto de tres millóns de euros. Grazas a esta iniciativa, Galicia poderá profundar no coñecemento da evolución do clima costeiro na zona Galicia-Norte de Portugal, habilitando sistemas de monitorización e vixilancia desta evolución, cos que se asegurará un crecemento intelixente e sustentable das zonas do litoral mediante a avaliación dos riscos costeiros máis importantes nun escenario de cambio climático.

Mato indicou que, grazas a este proxecto, crearanse servizos climáticos e instrumentos de seguimento e de apoio para mellorar a resposta a eventos de inundación costeiros, avaliar a seguridade de infraestruturas portuarias ou mellorar a xestión dos recursos naturais e enerxéticos da rexión.

LIDERA OUTROS DOUS PROXECTOS

A Dirección Xeral de Patrimonio Natural é a principal beneficiaria doutros dous grandes proxectos, como son o Gerês-Xurés e o Migra Miño-Minho.

O primeiro deles é unha iniciativa para a dinamización conxunta da Reserva da Biosfera Transfronteiriza e conta cun orzamento de case dous millóns de euros para desenvolver ata o ano 2019. O seu principal obxectivo é fortalecer a entidade e identidade desta reserva mediante o fomento da participación activa dos actores do territorio, a promoción do seu desenvolvemento económico e turístico sustentable e a protección e conservación do seu patrimonio natural e cultural.

Así mesmo, a conselleira destacou que, na segunda destas iniciativas, por primeira vez abórdase un proxecto de conservación no Miño con actuacións no terreo. Así, mellorarase a mobilidade dos peixes fluviais no río grazas á eliminación e permeabilización de obstáculos e á instalación de dispositivos innovadores de franqueo; que tamén mellorarán o estado de conservación de especies emblemáticas.

Migra Miño-Minho é un proxecto de cooperación transfronteiriza no que están implicados catro entidades portuguesas e tres galegas, e desenvolverase ata o ano 2019, cun investimento de máis de dous millóns de euros.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Mato Otero apuntou que outra das liñas de actuación que contará con fondos europeos será un proxecto para a valorización de residuos orgánicos, no que participan sete socios e que está liderado pola Universidade do Minho, sendo Sogama cobeneficiaria.

En concreto, é unha iniciativa ligada á economía circular e o seu principal obxectivo é diminuír o negativo impacto dos refugallos sobre o medio ambiente na rexión transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal. Para alcanzar este reto, transformaranse os residuos orgánicos en materia prima para a elaboración de fertilizantes biolóxicos de alta calidade e o tratamento de chans contaminados, entre outros usos.

OUTROS PROXECTOS

Por último, a conselleira lembrou que a Xunta de Galicia tamén participará como socia noutro catro proxectos, que suman 8,5 millóns de euros, e que estarán guiados pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático e o Instituto de Estudos do Territorio.

Recentemente ratificouse a axuda para MyCoast, un proxecto que ten por finalidade integrar diferentes observatorios oceánicos costeiros, promovendo a cooperación entre os sistemas de observación e prognóstico e os usuarios finais das ferramentas, co fin de mellorar a capacidade de enfrontarse aos riscos costeiros na rexión atlántica.

Xunto coas comunidades de Castela e León e Murcia, desenvolverase o proxecto LIFE Forest, que busca o fomento dos sistemas forestais e a xestión forestal sustentable como unha ferramenta para a mitigación do cambio climático. O importe global desta iniciativa é de 2,3 millóns de euros.

O terceiro dos proxectos nos que a Xunta actúa como socio é Lifetec, que promove a integración de medidas para a protección da biodiversidade nos plans de xestión forestal e na conservación de espazos salvaxes, grazas á minimización do impacto dos lumes e á detección temperá.

Finalmente, o Instituto de Estudos do Territorio será o socio de Xeopard, unha iniciativa que mellorará a información sobre o patrimonio cultural da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e no que se investirán preto de dous millóns de euros.