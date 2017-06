O presidente do Parlamento Gallego pediu este mércores un "compromiso unánime" da sociedade para preservar o "ecosistema privilexiado" que comparten Galicia e Asturias.

Miguel Santalices en Asturias | Fonte: Europa Press

Santalices participou en Castropol, xunto ao seu homólogo asturiano Pedro Sanjurjo, na xornada de convivencia organizada no marco do IX Foro Comunicación e Escola, que nesta edición desenvolve un proxecto centrado na Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, como punto de encontro entre Galicia e Asturias.

Desta reserva, o presidente do Parlamento subliñou que "alberga auténticos santuarios naturais". "Asturias e Galicia comparten o privilexio de contar cun medio natural único, pola súa beleza, pola súa diversidade e polo o seu, en xeral, excelente estado de conservación", subliñou.

Preservar leste "equilibro complexo" fronte a agresións externas como as que provoca o cambio climático, require, ao seu xuízo, do "compromiso unánime da sociedade", desde as institucións ás persoas a título individual.

"Vivimos nun ecosistema privilexiado, pero tamén fráxil, que require do esforzo de todos", insistiu o titular da Cámara galega.

Previamente, en declaracións aos medios, Santalices mostrou a súa satisfacción por participar neste encontro e reiterou a importancia de implicar á mocidade na educación en valores.

Organizado polo IES Elisa e Luís Villamil de Vegadeo (Asturias), neste proxecto sobre a Reserva da Biosfera do IX Foro Comunicación e Escola participa tamén alumnado galego do IES Enrique Muruais (A Pontenova) e do IES Fontem Albei (A Fonsagrada). No encontro estiveron presentes, ademais, os alcaldes dos 14 concellos integrados nesta Reserva da Biosfera, o delegado da Xunta en Lugo e o director xeral de Administración Local do Principado de Asturias, entre outras autoridades.