A Xunta inicia unha campaña para sensibilizar aos peregrinos sobre seguridade viaria no Camiño de Santiago

O xerente do Xacobeo, Rafael Sánchez, presentou este mércores a campaña 'Peregrina Seguro', coa que se pretende sensibilizar en cuestións relacionadas coa seguridade viaria aos peregrinos do Camiño de Santiago, coincidindo coa época de maior afluencia.

Peregrina Seguro Xacobeo | Fonte: Europa Press

Así, ao longo das próximas semanas distribuiranse folletos que ofrecen consellos en diferentes idiomas para axudar a previr posibles accidentes.

Coa participación da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) e a delegación en Galicia da Asociación Stop Accidentes, o folleto profunda nunha das liñas estratéxicas do Plan director do Camiño de Santiago.

'Peregrina Seguro' pon o foco nos peregrinos a pé e en bicicleta, as dúas fórmulas preferidas para percorrer a ruta xacobea. Aínda que a primeira é a opción máis elixida, o ano pasado decantáronse pola bicicleta preto de 25.500 peregrinos.

Dado o carácter internacional do Camiño de Santiago, as recomendacións do folleto danse en galego, castelán, inglés, francés, italiano e alemán. Entre outras medidas, aconséllase usar pezas claras ou reflectoras, dado que é moi importante que o peregrino vexa pero tamén que sexa visto polos condutores.

Asmismo, incídese, na necesidade de mirar antes de cruzar unha estrada e non deterse nela e lémbrase que se debe camiñar en contra do sentido da circulación.

No caso dos ciclistas, apúntase a relevancia de utilizar sempre o casco; circular en grupos de dous en tramos de boa visibilidade; achegarse o máis posible ao bordo dereito da estrada e usar a beiravía, ou pór a maior atención nas curvas e nos cambios de rasante.

PREVENCIÓN E DIVULGACIÓN

O Plan director do Camiño de Santiago presta especial atención á seguridade viaria dos peregrinos, con medidas concretas como a mellora da sinalización ou o establecemento de pasos peonís ou outras vías de tránsito.

Este tipo de campañas de divulgación e prevención contribúen a concienciar os peregrinos para mellorar a súa experiencia da peregrinaxe.

A esta iniciativa únense outras como a desenvolvida coa Dirección Xeral de Tráfico ou as organizadas no marco das directrices da Comisión de Seguridade Viaria nos Camiños, coa repartición de materiais informativos.