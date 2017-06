O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, pediu este mércores "implicación" á Xunta para "amortecer" os efectos da adquisición do Banco Popular-Pastor polo Santander, tanto nos empregos directos e indirectos como no relativo á exclusión financeira do interior.

Reunión PSdeG-CC.OO. Sobre o Popular-Pastor | Fonte: Europa Press

Así o dixo, a través dun comunicado, despois de reunirse cos responsables de CC.OO. nas dúas entidades financeiras, con quen se comprometeu a presentar iniciativas parlamentarias sobre os efectos do proceso en Galicia.

En concreto, segundo avanzou o socialista, pedirá "unha resposta clara" da Xunta, que permita "explicar" o ocorrido, e requiriralle que debulle as actuacións que porá en marcha de face ao futuro para garantir o emprego e frear esa exclusión financeira.

Finalmente, o deputado do PSdeG tivo palabras de "comprensión" para os pequenos investidores afectados por unha operación "na que senten enganados". É por iso que reclamou que o ámbito xudicial proporciónelles "unha solución rápida" e que lles permita recuperar os seus aforros.