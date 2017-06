O comité de empresa de Elnosa traslada á subdelegada do Goberno en Pontevedra a súa preocupación pola continuidade

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, recibiu este mércores a representantes do comité de empresa de Electroquímica do Noroeste SA (Elnosa), que lle trasladaron a súa preocupación pola continuidade da clorera.

Deste xeito, Ortiz atendeu a solicitude dos representantes dos traballadores para solicitar información sobre a situación dos expedientes en trámite presentados por esta empresa.

Segundo informou o presidente do comité de empresa de Elnosa, Avelino García, con este encontro querían transmitir a súa preocupación polo atraso que leva o expediente de solicitude da prórroga da concesión dos terreos de Lourizán nos que se sitúa a fábrica.

Os traballadores demandaron á subdelegada que pregunte ao Ministerio de Medio Ambiente sobre esta tramitación e indicaron que non entenden por que a prórroga de Ence resolveuse nun breve prazo de tempo e, en cambio, o da clorera non, polo que reclaman o mesmo trato por parte do Goberno de Mariano Rajoy.

INVESTIMENTO E CONTINUIDADE

Avelino García mostrou a súa preocupación porque a dirección da CUF, a multinacional portuguesa propietaria da fábrica, xa alertou de que non investirá en Pontevedra, se non se garante a continuidade para despois de decembro deste ano.

O presidente do comité de empresa sinalou que Elnosa contratou unha empresa para o estudo de perímetros e respondeu a varias propostas do Ministerio entregando toda a documentación solicitada.

Avelino García sinalou que a empresa propietaria vai pelexar ata que poidan, pero móstranse preocupados pola falta de decisións políticas.

Segundo o representante dos traballadores, a empresa ten elaborado o plan de desmantelamento e de descontaminación ambiental á espera de que tamén se lles conceda a licenza ambiental integrada, un segundo paso que terían que obter despois da concesión da prórroga de Costas.

Este sábado día 17 as familias dos traballadores organizaron un acto de protesta ante o Concello de Pontevedra para reclamar solucións ante o temor do peche da factoría en decembro.