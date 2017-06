A Cámara pide á Xunta que antes de que termine xuño recupere e rexenere a praia da Carabuxeira, en Sanxenxo

A Cámara galega pediu, por unanimidade, que a Xunta acometa as obras para a recuperación e rexeneración da praia da Carabuxeira, en Sanxenxo (Pontevedra), a súa contorna natural (incluída a praia de Lavapanos), o muro de contención e as vivendas lindeiras.

A solicitude, que saíu adiante este mércores na comisión de medio ambiente, trasládana os grupos para antes do final do primeiro semestre de 2017 e dentro das competencias que lle son propias á administración autonómica.

Noutro apartado, o texto, iniciativa do PSdeG, insta á Xunta a dirixirse ao Goberno central para que, no ámbito das súas competencias, e tamén antes do final do primeiro semestre deste ano, "acometa as obras necesarias para a recuperación e rexeneración".

OUTROS DOUS PUNTOS

En segundo termo, quere que "adopte as medidas correctoras tendentes a evitar a progresiva deterioración de achegue de area á mencionada fachada marítima, previo estudo de impacto ambiental".

Un terceiro punto pretende que "inclúa nos orzamentos para 2017 unha partida orzamentaria específica ou, na súa falta, proceda á inmediata execución do aval de 901.518, 16 euros que leva anos depositado polo Concello de Sanxenxo en mans da Administración de Costas do Estado".