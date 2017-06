'La huerta de Simón', da arxentina Rocío Alejandro, gaña o X Premio Internacional Compostela de Album Ilustrado

A ilustradora arxentina Rocío Soidade Alejandro gañou o X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado coa obra presentada baixo a lema 'La huerta de Simón'.

A horta de Simón gaña o X Premio Compostela | Fonte: Europa Press

O certame, organizado polo Departamento de Educación do Concello de Santiago e Kalandraka Editora, está dotado con 9.000 euros e leva a publicación do traballo galardoado, que verá a luz o próximo mes de novembro en todas as linguas peninsulares.

O xurado, formado pola autora Teresa Durán, o escritor Xabier P. Docampo, o ilustrador Miguel Calatayud, o concelleiro de Educación e Cidadanía de Santiago, Manuel Dios, o xefe do Departamento de Educación e Cidadanía, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, Beatriz Varela como secretaria, e Manuela Rodríguez, en representación de Kalandraka, elixiu a obra por unanimidade tras unha longa deliberación.

Descrito como "un álbum ideal para nenos e nenas", o xurado destacou a súa "progresividade narrativa", a súa "clara intención ecolóxica" a través da "relación colectiva coa terra" e o seu carácter "universal".

En canto ás ilustracións, valorou a "resolución visual dos personaxes" e a súa formulación "sinxela, pero non simple", cualificando como "moi acertada a contención da cor e a construción da páxina" polos "múltiples niveis de lectura" que proporciona.

AUTORA

Afincada en Buenos Aires, Rocío Alejandro formouse como deseñadora gráfica pero considera a ilustración infantil como a súa "verdadeira vocación". A autora orientou a súa traxectoria artística a través de varios talleres e ilustrou libros que se publicaron tanto en Arxentina como noutros países.

Ao X Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado presentáronse 212 traballos procedentes de Arxentina, México, Colombia, Ecuador, Cuba, O Salvador, Brasil, Sri Lanka, India, Israel, Xapón, Grecia, Chipre, Italia, Reino Unido, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal e España. A obra finalista, presentada coa lema 'Distinta', corresponde á ilustradora ecuatoriana Diana Sofía Zapata Ochoa.