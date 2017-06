O Hospital Clínico de Santiago ultima un dispositivo para o diagnóstico de enfermidades infecciosas a pé de paciente

Nas instalacións do Hospital Clínico de Santiago ultímase estes días o prototipo final dun dispositivo de fácil uso que permitirá a detección rápida do VRS (virus respiratorio sicitial), unha das principais causas de infección e mortalidade na infancia.

O Hospital Clínico de Santiago ultima un dispositivo para o diagnóstico de VRS | Fonte: Europa Press

Así o informa o Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS), que sinala que esta iniciativa se enmarca na reunión anual dos investigadores do Proxecto PoC-IDE, que engloba 13 grupos de expertos académicos e organizacións de sete países europeos que cobren toda a cadea tecnolóxica para a creación dos biosensores que buscan facer fronte á crecente demanda dun diagnóstico rápido, preciso e sensible a pé de paciente.

O dispositivo reducirá os custos sanitarios e mellorará a calidade de vida da poboación, centrado nas enfermidades infecciosas, principalmente VRS.

Tras dous anos de desenvolvemento no marco deste proxecto, os expertos esperan iniciar as probas clínicas antes de que acabe 2017, segundo apuntou o IDIS.

"O dispositivo, de uso sinxelo, é deseñado para atender as necesidades dunha rápida e temperá detección das infeccións respiratorias víricas, partindo da infección por virus respiratorio sincitial (VRS), unha das principais causas de enfermidade durante a infancia, así como un dos maiores retos diagnósticos e terapéuticos na práctica clínica diaria", subliñou o xefe do Servizo de Pediatría do Hospital Clínico e líder do grupo de investigación galego que participa no proxecto europeo, Federico Martinón.

Membros de todos os grupos reuníronse durante tres días no Hospital Clínico e coñeceron tamén as súas instalacións, tanto de investigación e Pediatría como as doutros servizos do centro que colaboran no proxecto, como Laboratorio de Análises Clínicas e Microbioloxía.

A xerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez, deulles a benvida ao centro aos membros dos grupos e felicitoulles polo seu traballo.

DATOS

O VRS é o axente principal de infección de vías respiratorias baixas (IVRB) na infancia e causa anualmente uns 33,8 millóns de novos episodios de IVRB no mundo.

As mortes anuais relacionadas con VRS estímanse en 253.000, principalmente nos países en vías de desenvolvemento, contribuíndo con ata o 6.7% na mortalidade en nenos menores dun ano, situando ao VRS como a segunda causa máis importante de mortalidade na infancia.