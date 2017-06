Delegados da CIG concentráronse este mércores ante a Inspección de Traballo en Vigo para denunciar a "vulneración" do convenio no sector do metal, en concreto na industria naval e nas auxiliares, onde se traballa "en condicións practicamente de esclavismo".

Cig Naval Vigo | Fonte: Europa Press

Así o manifestou o responsable do naval no sindicato, César Rodríguez, quen lamentou no sector leva "seis anos de parálises" nos que se pecharon un centenar de empresas auxiliares e perdéronse 10.000 postos de traballo.

Como consecuencia desa crise, apuntou, instalouse nas empresas a "precarización" e "vulnérase flagrantemente o convenio". "Trabállase en condicións practicamente de esclavismo, e os culpables son os que miran para outro lado, como a Xunta de Galicia e a Inspección, que non fai o seu traballo", proclamou.

Entre as situacións que a CIG denunciou, está a obrigación de facer horas extras a un prezo de "5 ou 6 euros a hora", eliminación de pluses e "descontos inxustificados nos salarios". "Hai unha guerra entre empresas á baixa, e sófrena os traballadores", constatou César Rodríguez, quen advertiu de que a CIG non permitirá a "pirataría da furgoneta" no sector.

Finalmente, e en alusión á actual negociación para o novo convenio do metal, advertiu de que a revisión salarial "é primordial" e unha "liña vermella" que o sindicato non permitirá que se traspase, posto que "hai que garantir unha mínima recuperación do poder adquisitivo".