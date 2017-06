CC.OO. alerta das "graves repercusións sociais" que para Galicia tería "o desmantelamento dunha entidade financeira netamente galega", polo que pide aos partidos políticos que se impliquen na defensa do emprego e das condicións laborais do Banco Popular, tras a súa compra por Santander.

Este sindicato continuou este mércores coa rolda de contactos cos grupos parlamentarios, para tratar a situación da entidade financeira tras a operación de adquisición materializada a semana pasada.

Tras reunións o martes con En Marea e PP, esta xornada tocou o encontro con representantes do grupo dos socialistas galegos na Cámara autonómica.

A federación de servizos recibiu por parte do PSdeG a mensaxe de que comprenden e asumen a complexidade da situación, segundo sinala CC.OO. nunha nota de prensa. Asegura, así mesmo, que mostrou a súa "receptividade e colaboración" tanto no ámbito parlamentario como no político-social.

A delegación de CC.OO.-Servizos estivo integrada pola secretaria xeral, Lucía Trenor; a responsable da sección sindical do Popular, Carmen Peteiro, e polo do sector financeiro de Comisións, Francisco Villares.

TRABALLO COORDINADO

CC.OO.-Servizos ten a representación maioritaria no ámbito estatal e autonómico nas empresas afectadas, segundo reivindica. É dicir: nos dous bancos e nas empresas que lles prestan servizos.

Así, indica que todas as seccións sindicais implicadas están a traballar coordinadamente desde que se coñeceu a operación de adquisición.

"Isto entra no calendario de encontros, que se estenderán á dirección do Banco Santander e Universal Support --centro de chamadas con máis de 200 persoas afectadas-- tamén nesta semana", avanza.