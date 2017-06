En Marea reúne máis de 2.000 firmas contra o peche do rexistro da propiedade de Trives, en Ourense

O portavoz de En Marea, Luís Villares, e os deputados da formación por Ourense, Ánxeles Cuña e Davide Rodríguez, entregaron este martes na subdelegación do Goberno na provincia máis de 2.000 firmas contra o peche do Rexistro da Propiedade de Trives, que dá servizo a oito concellos da provincia.

En total asinaron 2.156 persoas residentes nos municipios afectados, o que supón a participación de "máis da metade da poboación" nunha iniciativa "transversal" que demostra que "o medio rural non quere desaparecer", explicou Villares.

Villares confirmou que En Marea se expón repetir esta iniciativa noutras comarcas de Galicia porque "non ten sentido perder servizos e pedir á xente que viva no rural".

A proposta reclama o mantemento do rexistro que atende aos municipios da Pobra de Trives, Montederramo, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas, A Teixeira, Manzaneda, San Xoán de Río e Larouco e que é un do dez que pecharán en Galicia tras a aprobación do Real Decreto 195/2017 polo Goberno central.

Para Villares a supresión deste servizo provocaría unha maior perda da calidade de vida "dun rural suficientemente castigado". Así, indicado que a supresión dos rexistros provocará "unha dilación" nos procedementos e unha "perda de empregos".

"En Marea non se resigna a esta situación e por iso esiximos o mantemento destes servizos porque todo o mundo paga os seus impostos e non pode haber cidadáns de segunda, como pretende converter o PP a quen viven no rural", concluíu Villares.

POBOACIÓN AFECTADA

Pola súa banda o portavoz de Son de Trives-En Marea Macizo Central, Jorge Vázquez, destacou que "aproximadamente o 60% da poboación" dos concellos afectados "está representada nestas firmas".

Vázquez sinalou que "o gran éxito" desta iniciativa débese á involucración dos cidadáns, "porque están moi preocupados", aínda que tamén contou co respaldo de diferentes partidos políticos e do comercio local, que é onde se concentrou a maior parte da recollida de firmas.

Por último, o deputado de En Marea Davide Rodríguez afeou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que fale de que esta é a lexislatura do rural cando "semana tras semana prodúcense recortes de dereitos esenciais para calquera habitante de Galicia, viva nunha aldea ou unha gran cidade".