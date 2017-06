Suspendido o xuízo por obrigar a unha moza a prostituírse pola incomparecencia dos acusados

O xuízo no que tres persoas se enfretaban a dez anos de prisión cada un por obrigar a unha moza de Ourense a exercer a prostitución quedou suspendido pola incomparecencia de dúas dos acusados. O terceiro permanece en paradoiro descoñecido desde hai un tempo.

O proceso estaba previsto que arrincase este mércores e que continuase o xoves, aínda que tivo que ser suspendido ata novo aviso ao non comparecer os acusados na sección sexta dos Xulgados de Santiago.

A Fiscalía pide dez anos de prisión para cada unha destas persoas por obrigar a unha moza de Ourense a exercer a prostitución e a entregarlles todos os beneficios.

En concreto, os acusados enfróntanse a catro anos de prisión por un delito de prostitución e a outro seis anos de prisión por un delito de detención ilegal.

FEITOS

Os feitos remóntanse ao ano 2012, cando a nova, maior de idade por aquel entón, abandona o seu domicilio familiar en Ourense e trasládase a Santiago, onde entra en contacto co tres acusados -- S.G.Z., MF.P.C. e R.M.P.--.

Segundo o Ministerio fiscal, estes, coñecedores da situación pola que atravesaba a vítima, proponlle que quede a vivir no seu piso da capital galega para exercer a prostitución, prometendo que repartirían á metade os ingresos xerados pola súa actividade.

No entanto, os acusados obrigan á muller a entregarlles todo o diñeiro e, ademais, cortan todo tipo de contacto da moza co exterior e, mesmo, non lle permiten saír da vivenda se non é acompañada por un deles.

O tres individuos chegaron mesmo a desprazarse á cidade de Ourense para agredir e intimidar á expareja da demandante por manter contacto con ela, aínda que este home non chegou a presentar denuncia.

Esta situación mantívose ata o 13 de febreiro de 2013, cando a moza acudiu a Ourense para asistir ao funeral do seu pai e aproveitou para quedar no seu fogar.

Ademais de 10 anos de prisión, a Fiscalía pide para os acusados unha indemnización de 12.000 euros polos danos e prexuízos sufridos pola vítima.