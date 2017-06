Sanidade destaca a conciencia social que sitúa a Galicia entre as comunidades con maiores índices de doazón

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, destacou este mércores o "carácter xeneroso" dos galegos a favor da doazón de sangue e puxo en valor a conciencia social que sitúa a Galicia entre as comunidades con maiores índices de participación.

Acto de reconomiento do Día do Doante de Sangue. | Fonte: Europa Press

Así o puxo de manifesto no transcurso da entrega de recoñecementos con motivo do Día Mundial do Doante de Sangue. O titular de Sanidade fixo unha "positiva valoración" do traballo realizado a favor da creación dunha conciencia social "proclive á doazón de sangue".

O pasado ano a Comunidade galega mantivo por décimo sétimo ano consecutivo a taxa de doazón de sangue recomendado pola Organización Mundial da Saúde (OMS), a pesar das dificultades que o envellecemento sociodemográfico supón para renovar a base de doantes.

Almuiña manifestou o compromiso do Executivo galego para continuar "traballando arreo" co obxectivo, segundo incide Sanidade, de "achegar a doazón de sangue a todos os cidadáns e seguir ofrecendo o mellor servizo aos doantes e aos receptores da súa solidariedade: os pacientes dos hospitais".

Os concellos con maior taxa de doazón de Galicia foron Padrón (101 doazóns por cada mil habitantes), A Guarda (84/1.000), A Pobra de Trives (61/1.000), Xinzo de Limia (61/1.000) e Lourenzá, segundo destaca a Xunta (46/1.000).

Así mesmo, o Centro de Vigo do Grupo PSA, Inditex e Jealsa recibiron a distinción na categoría de empresas e as facultades de Informática da Coruña, Medicamento de Santiago e ETS de Enxeñaría de Telecomunicacións de Vigo lograron o recoñecemento por ser as de maior número de doazóns de sangue no ámbito universitario galego.