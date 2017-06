Os votos en contra do PP e a abstención do PSOE impiden a urxencia da taxa do saneamento en Ferrol

Os votos en contra dos edís do grupo municipal do Partido Popular no Concello de Ferrol e a abstención dos integrantes do PSOE impediron ratificar este mércores a urxencia da comisión extraordinaria de Facenda que permitiría que a taxa do saneamento fose ao pleno previsto para o vindeiro venres.

Tras a votación, a portavoz do PP de Ferrol, Martina Aneiros, xustificou o seu voto en contra ao acusar o alcalde, Jorge Suárez (FeC), de "preferir irse de paseo cos seus colegas a Madrid, no canto de atender a Ferrol", en alusión á presenza do rexedor de Ferrol en Común na zona de invitados do Congreso dos Deputados na primeira xornada de debate da moción de censura presentada polo partido liderado por Pablo Iglesias.

E é que, segundo lembrou Aneiros, a comisión ordinaria de Facenda "é os martes". "E onte non se convocou porque o alcalde prefire priorizar os temas de partido por encima dos intereses de Ferrol", sinalou.

A representante popular tamén se mostrou sorprendida polo feito de que o rexedor non delegase a presidencia da comisión no seu primeiro tenente alcalde. "A non ser que non o faga porque non ten confianza en ningunha das persoas do seu goberno para tratar estes asuntos, algo surrealista", manifestou.

Ademais, culpou ao rexedor de Ferrol en Común de "seguir facendo as cousas mal, con improvisación, con falta de rigor, con desidia, e demostrando unha vez máis que a súa maior preocupación está xa no ano 2019 que nos intereses de actualidade de Ferrol, deixando sempre á nosa cidade nun segundo plano".

A favor da urxencia votaron os representantes de Ferrol en Común e BNG, cuxos sufraxios non foron suficientes para proseguir coa mesma, mentres que a única concelleira de Ciudadanos, Ana Rodríguez Masafret, non estaba presente na sala.

EQUIPO "CANDY CRASH"

Pola súa banda, a portavoz do grupo municipal do PSOE neste Concello, Beatriz Sestayo, cualificou de "esperpento" esta situación. "O alcalde incumpre o seu deber de presidir a comisión de Facenda para irse co equipo Candy Crash á moción de Podemos, e hoxe dáse conta que iso trae como consecuencia que debe retirar do pleno un tema que el mesmo cualifica como de vital, como é a taxa de saneamento", censurou.

Ademais, a portavoz socialista aproveitou para mostrar tamén a súa oposición á proposta trasladada desde o executivo para a nova taxa e criticou que "os únicos cambios que hai na taxa favorecen aos grandes consumidores, como Defensa, Navantia e a Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, pero permanece invariable respecto das familias, que son as que máis dificultades teñen para pagar".