MADRID, 14 (EUROPA PRESS - David Gallardo)

ANDRÉS SUÁREZ | Fonte: Europa Press

"Canseime ata eu de dor. Apetecíame contar que agora estou feliz e nunha etapa luminosa. Evidentemente hai melancolía porque ás cancións séntalles xenial e porque teño ese estado melancólico de morriña galega", explica con sorna a Europa Press.

O músico galego, nacido en Ferrol en 1983, regresa así co seu traballo máis vitalista e expansivo, producido por Adrián Schinoff con Andrés Litwin e el mesmo como coproductores. O seu catorce cancións foron gravadas nos estudos Music Lan de Xirona, aínda que tamén contan coa luz de Formentera e Madrid.

E xa desde o que foi primeiro single, El corazón me arde, notouse o cambio, pois é un tema claramente rockeiro e eléctrico que marca distancias. "Esta é outra etapa na que non vou pór un medio tempo ou unha balada como single, porque non me apetece, apetécenme as guitarras e a batería", subliña.

Ademais, anticipa que na xira de presentación, que terá lugar inicialmente a partir de setembro por teatros de toda España, tamén haberá moito rock de guitarra eléctrica coa súa "bandón", aínda que sen esquecerse da acústica.

"Poida que ao público máis de xénero cantautor, que pense que a verdade está só na Liberdade 8, isto non lle guste. Pero é que eu non son o mesmo de fai quince anos. De feito, eu entón cantaba Boikot, Reicidentes, Los Suaves, Platero y Tu, Extremoduro... e hai que ver quen é cada un", reflexiona.

LETRAS QUE CONECTAN

Sexa coa eléctrica ou coa acústica, máis rockeiro ou máis cantautor, está fóra de toda dubida a capacidade de Andrés Suárez para conectar co seu público a través das letras das súas cancións. "O que pretendo é seguir facendo unha boa obra. Sigo obsesionado coa miña obra, con durmir tranquilo polas noites", expón.

E engade con humildade a este respecto: "Sería unha honra ser o Sabina de alguén, pero non me considero tanto. Trato de ter os pés no chan a pesar de ser de mar, e nunca me considero tanto como para pensar que teño o poder da palabra que si ten Sabina, ou como Serrat, Ruibal e outros".

Tras un instante de reflexión, retoma o seu discurso para destacar que "as cancións son eternas" e por iso a súa "loita segue sendo esa, a obra como a procura da excelencia verdadeira". "Aquí teño catorce novas cancións e encántanme todos. É un disco mellor, máis maduro, que podo defender máis. Quero que cando non estea, os netos que non teño poidan defender", explica.

DUETO CON ROZALÉN

Neste álbum, Andrés volve falar "de amor con ganas", como el mesmo salienta, aínda que tamén hai un tema especial en colaboración con Rozalén, que leva por título Desamiga. Unha reflexión sobre esa perda da amizade que pode chegar a doer máis que a do amor.

"Estaba por aí a murmuración de que estabamos enfadados. Chameina e rímonos moito desta anécdota e decidimos cantar xuntos", relata Andrés, quen resalta que Desamiga é "unha canción moi sincera que fala da perda dunha amizade e a traizón dun amigo, que doe máis que a do desamor".

"O desamor non importa, se cura, vén e vai, pero a dor pola traizón dun amigo ou unha amiga queda aí para sempre. Esta historia pasoume á miña", admite, para acto seguido afirmar que "a voz de Rozalén é un milagre e un agasallo" e, de paso, lembrar que no disco hai colaboracións tamén de Antonio Serrano, Antonio García de Diego e Ele.

Comenta tamén o músico a curiosidade de que no interior de Desde una ventana haxa dous discos exactamente iguais. Un para o comprador e outro para regalar. "Non é máis caro, non vale o dobre", aclara entre risas, antes de porse cerimonioso: "Regalamos un disco para que se a miña música emociónache, poidas compartila".

"Non podemos perder o costume de regalar discos. É moi importante recuperar e manter a boca a boca. Agora todo se escoita moi rápido sen dar a oportunidade á palabra ou ao deseño, ou á orde das cancións dun disco, con todo o traballo que leva detrás", indica.

AUXE DOS CANTAUTORES

Achega do momento de gran popularidade que viven os cantautores en España, o galego expón que llo deben a Internet, "porque antes para coñecer a alguén tiñas que estar no bar adecuado no momento adecuado". "Todo ese romanticismo perdeuse pero creouse esta onda de promoción gratuíta de exposición que nos fixo ben a todos", apunta.

Iso si, puntualiza: "Pero non nos perdemos, está ese titular de que rexurdiu a canción de autor que me cabra un pouco. Non é que rexurdise, é que houbo un boom no noventa con Ismael Serrano, Pedro Guerra, Tontxu, Javier Álvarez... e todos saíron de Libertad 8 e logo deixaron de interesar igual".

"Eles non desapareceron, os medios e os que levan os medios miraron a outro lado onde había máis diñeiro porque era cuestión de moda. Pero os cantautores seguiamos aí porque ante os bares non se pode loitar, aos bares non se lles pode silenciar", sinala.

XIRA

A pesar de que o disco está xa na rúa, a xira de presentación como tal non comezará ata o 22 de setembro en Albacete. E despois, datas confirmadas por todo o país ata, por agora, o 17 de febreiro de 2018 en León. "Dei un salto en calidade e profesionalidade", anticipa Andrés Suárez.

"Hai unha organización, antes íame onde fose e cantaba. Agora imos facer un guión teatral, un atrezo, queremos facer as cousas ben. Ao final a xente paga unha entrada e merece a pena que vexan un salto de calidade. Queremos que a xente leve moitas sorpresas co espectáculo", avanza, sen dar máis detalles.

E por último, adianta tamén que quere "viaxar máis a Latinoamérica", desde onde lle chega un "agarimo enorme" a través das redes sociais. "De Perú escríbeme mogollón de xente e non fun nunca, déixame pasmado", chancea, antes de sentenciar: "Quero tocar en todos os sitios onde sexa posible".