Condenado a tres anos de prisión por lesións tras deixar cego dun ollo a un home na Coruña

A Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña condenou a tres anos de prisión, por un delito de lesións, a un home que golpeou a varios mozos sen mediar ningún tipo de discusión entre eles no exterior do Palacio de Congresos e Exposicións (Palexco), segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A consecuencia da agresión, unha das vítimas quedou cega dun ollo. O tribunal fixa, no seu fallo, en 63.000 euros a indemnización que debe abonar a este prexudicado, de quen tamén lle impón unha orde de afastamento.

Os feitos producíronse na madrugada do 25 de agosto de 2013 cando o procesado atopábase coa súa parella na entrada do edificio de Palexco.

A sentenza considera probado que "sen outro motivo que un berro" da vítima, o condenado golpeoulle no rostro. "Sen solución de continuidade, o procesado colocou os puños no alto en posición de pelexa" e deu á vítima "unha forte puñada na parte superior da cara con traumatismo no globo ocular dereito", engade sobre o sucedido.