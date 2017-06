Vigo acolle do 28 ao 30 de xuño o VII Congreso Internacional da Sociedade de Enxeñaría de Fabricación

A cidade de Vigo acollerá, do 28 ao 30 de xuño, o VII Congreso Internacional da Sociedade de Enxeñaría de Fabricación, MESIC 2017, no que se darán cita máis de 400 expertos, e que coordina o catedrático do departamento de Deseño da Enxeñaría da Universidade de Vigo, Enrique Ares.

O evento, que foi presentado este mércores no Concello, está organizado pola Universidade, pola Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (Asime) e polo Colexio de Enxeñeiros Industriais de Galicia. Ademais, conta coa colaboración do Concello olívico e da Deputación de Pontevedra.

Ao simposio está previsto que acudan 400 persoas e terá un panel de relatores de prestixio, procedentes de institucións de todo o mundo, como Scott Smith da University of North Carolina, Agostino Vila do Politécnico de Torino, Benny Tjahjono da Cranfield School of Management de Reino Unido, Genserik Riner da University of Antwerp, Guido Tosselo da Universityof Denmark, Steven Schimd da University of Notre Dame de Estados Unidos, ou Stephen Newman da University of Bath.

Durante a celebración deste foro, presentaranse resultados de investigación no ámbito da fabricación, en áreas como novos procesos, tendencias nos sistemas, tecnoloxías asistidas para o apoio da enxeñaría de fabricación ou a industria 4.0. Os traballos aceptados e rexistrados serán divulgados no libro de actas e en Procedia Manufacturing, unha publicación en Scopus.

Ademais, no marco deste congreso tamén se celebrará o III Cume Industrial 4.0, na que se abordarán cuestións como a loxística 4.0, e unha xornada sobre a situación actual da industria aeronáutica.