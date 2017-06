Detido un extraballador dun hospital na Coruña por roubos en despachos de billetes do centro

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron na Coruña a un home por roubar obxectos do interior dos despachos de billetes dun hospital da cidade, segundo informa a Xefatura Superior de Policía de Galicia.

Os feitos ocorreron nos meses de marzo e abril do presente ano e deles tívose coñecemento tras varias denuncias presentadas en Comisaría. O autor accedera aos vestiarios masculinos e forzara, polo menos, cinco despachos de billetes do persoal que traballaba no hospital.

Os prexudicados denunciaron que lles roubaron diversos instrumentos médicos. Entre outros efectos, subtraéranlles varias lentes lupa usadas en operacións cirúrxicas. O valor dalgunha delas ascendía aos 2.200 euros.

No transcurso da investigación, pescudouse que varios obxectos subtraídos foran postos en venda polo que se logrou recuperar gran parte dos efectos roubados. Finalmente procedeuse á detención de home que admitiu ser o autor.

O detido estivera traballando no hospital durante algún tempo. O arrestado, de 30 anos de idade e natural da Coruña, non tiña detencións anteriores.