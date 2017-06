Cáritas constata que Ferrol é a zona de Galicia máis afectada pola crise

A directora en funcións de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, Josefina Rebés, asegurou que "esta diocese é a máis afectada de todas as de Galicia pola crise económica, especialmente no que se refire a a situación de Ferrol e a súa comarca, sobre todo pola crise do sector naval".

"Esa recuperación que din que se está dando, nós aquí non a estamos notando, vai ser moi difícil poder recuperar algúns programas que realizabamos outrora de formación e promoción, tendemos que cambiar a serie de prioridades e pasar ao asistencialismo para poder cubrir as necesidades básicas, algo que xa conseguiramos superar cando diciamos que viviamos no mal chamado benestar social", dixo outra dos técnicos de Cáritas, Carmela Primo, responsable do programa de Persoas sen Fogar.

Ambas as responsables participaron na presentación da memoria de 2016 de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrrol, nun acto que se desenvolveu na sede provisional que ocupa esta entidade na ferrolá rúa Magdalena.

INCIDENCIA EN FERROLTERRA

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol atendeu a 7.063 persoas durante o pasado ano 2016 nos diferentes programas que a entidade vinculada coa Igrexa católica desenvolve no norte da provincia da Coruña e Lugo, e que supuxo un descenso de 1.283 con respecto ao ano anterior.

Con todo, dous arciprestazgos, o de Ferrol e Xubia, integrado neste último os municipios de Narón, Neda, San Sadurniño, Moeche, Valdoviño, Cerdido e Cedeira, "sufriron un aumento do 12,61% con respecto ao 2015, pasando de dar cobertura a 3.488 persoas, 440 máis", segundo asegurou Julia Díaz, responsable de Comunicación e Sensibilización desta ONG.

Díaz alertou tamén da existencia de "unha situación cronificada e que motiva que moitos dos usuarios requiran unha maior atención no tempo", incidindo en que esta situación "está a afectar principalmente ás parellas máis novas, moitas con fillos, ademais dun aumento significativo de mulleres con menores ao seu cargo".

A responsable de Comunicación e Sensibilización tamén destacou que "o 39% dos gastos foron para alimentación e o 35,7% para o pago de gastos de vivendas, como alugueres, electricidade ou auga", o que "pon en dúbida a política de axuda aos gastos de vivenda" das administracións.

DATOS

Segundo os datos achegados, na diocese na que o máximo responsable é o bispo Luís Ángel de las Heras, congréganse 56 caritas parroquiais, coa participación de 424 axentes, entre voluntarios e técnicos, ademais de 48 sacerdotes, destinando 1.062.604,83 euros a axudar aos máis necesitados a través de sete programas, dos cales o 44% proceden da Igrexa católica e achegas de particulares, o 45% de subvencións de organismo oficiais, e o 11% de subvencións de entidades e empresas privadas.

En canto aos programas, en 2016 estiveron operativos o programa de maiores 'Vivir en casa', de vivenda, de intervención familiar 'Crecendo en Familia', de emprego, de persoas sen fogar 'Dentro-Fóra', de cooperación internacional e comunicación e sensibilización.