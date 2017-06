BNG esixe o cesamento do fiscal xefe de Ourense despois de que pedise abrir xuízo oral á muller que denunciou a Baltar

O Bloque Nacionalista Galego esixiu o cesamento do fiscal xefe de Ourense, Florentino Delgado, por "perseguir ás vítimas" despois de que este mércores solicitase a apertura dun xuízo oral por un delito de coaccións contra Teresa F.C, a muller que denunciou ao presidente da Deputación provincial, Manuel Baltar, por ofrecerlle supostamente un posto de traballo a cambio de manter relacións sexuais.

Nun comunicado remitido aos medios, a deputada nacionalista Noa Presas considerou de "gravidade extrema" a "operación de persecución política" contra esta muller que denunciou a Baltar. "É un escándalo que pon aínda máis en dúbida unha xustiza que persegue ás vítimas de violencia machista en lugar de protexelas", criticou.

Neste sentido, a parlamentaria nacionalista asegurou que o acoso sexual é "un delito e unha forma de violencia machista" recollida na Lei galega. Por iso, asegurou que "de ir para diante esta operación de acoso e derriba da muller que denunciou a Baltar", na súa opinión, incorreríase "nun erro gravísimo" que "senta un precedente de desamparo e inseguridade" para todas as mulleres que nalgún momento sexan agredidas e tomen a decisión de denuncialo.

"Este feito demostra que en Ourense non hai separación de poderes e a actuación do fiscal xefe lanza unha mensaxe a todas as mulleres: o baltarismo e o machismo son intocables e por iso, o fiscal, Florentino Delgado, debe ser apartado inmediatamente do seu cargo", manifestou.