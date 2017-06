Os traballadores galegos realizaron máis de 5,2 millóns de horas extra remuneradas en 2016, un 10,2% máis

Os traballadores galegos realizaron máis de 5,2 millóns de horas extraordinarias remuneradas en 2016, o que supón un aumento do 10,2% respecto de 2015, segundo os datos da empresa de recursos humanos Randstad.

Para realizar a súa análise, a compañía tivo en conta a enquisa trimestral de custos laborais, publicada polo Instituto Nacional de Estatística (INE), desde 2008 a 2016.

En concreto, os profesionais galegos realizaron 5.283.402 horas extraordinarias remuneradas en 2016. En 2015 sumaran un total de 4.793.328.

Ademais, Randstad tamén analiza o número de horas deste tipo que realizan cada un dos ocupados da comunidade. No caso de Galicia, esta cifra sitúase en 5,07 horas anuais, a terceira máis baixa de España, só por encima de Estremadura e Andalucía.

Na comunidade galega, os traballadores no sector industrial son os que máis horas deste tipo realizan (10,77 horas), seguidos dos de construción (4,05 horas) e os de servizos (3,78 horas), mentres que a media sitúase en 5,07 horas. En total, o sector servizos é o que máis horas acumula, con 2.783.523 horas. Séguenlle industria (1.748.016) e, por último, construción (290.433).

No conxunto estatal, durante 2016 realizáronse 133.810.653 horas extraordinarias remuneradas, o que supón un aumento do 5,7% respecto da cifra rexistra no exercicio anterior, cando se traballaron 126.632.745 horas.

POR CC.AA.

Se se analiza o total destas horas, as comunidades co maior número son Cataluña (29.343.531) e Madrid (23.144.088), seguidas de Comunidade Valenciana (14.633.874) e Andalucía (13.689.780).

En total, estas comunidades supoñen o 60,3% do total de horas extra realizadas en todo o país. A Rioxa (706.146), Cantabria (1.307.793) e Estremadura (1.467.762) rexistran as menores cifras de horas extra totais rexistradas durante 2016, debido ao menor volume de ocupados.

Se se analiza o número de horas extra traballadas por cada profesional, o ranking encabézao Aragón, onde cada empregado fixo de media 9,45 horas extra durante o ano pasado, máis de dúas horas por encima da media.

Séguenlle os ocupados de Cataluña, Navarra e Madrid, todas elas por encima do oito horas anuais. Por encima da media tamén se atopan Comunidade Valenciana (7,56) e Euskadi (7,32).

No lado contrario e cunha cifra inferior á media sitúanse os empregados de Estremadura (4,05), que son os que menos horas extra remuneradas realizaron en 2016. Séguenlle Andalucía (4,83), Galicia (5,07), A Rioxa (5,31) e Cantabria (5,55), todas elas por baixo das 6 horas ao ano.