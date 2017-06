A Xunta nega incumprimento da normativa europea en materia de emerxencias co novo 112, situado na Estrada (Pontevedra), respecto diso do cal afirma que "funciona con normalidade".

Tras as críticas vertidas polo comité de empresa, que presentará unha denuncia no Parlamento Europeo da man do BNG por este asunto, fontes de Vicepresidencia apuntan que, segundo os datos dispoñibles, o novo centro xestionou ata o momento máis de 134.000 chamadas e máis de 30.000 incidencias, "o que constitúe a mellor proba do seu normal funcionamento".

As mesmas fontes agregan que a nova plataforma de xestión das emerxencias, "de última xeración", cofinanciouse con fondos Feder, e resaltan que "precisamente por esa razón a súa adquisición foi sometida ás perceptivas auditorías europeas, ademais de auditorías internas". "Todas con resultado favorable", subliña Vicepresidencia.

Engade que a plataforma foi licitada cun proceso "público e transparente". E insiste en que, "en canto ao seu funcionamento, está a operar con total normalidade".

O departamento de Alfonso Rueda conclúe que "tampouco se está incumprindo a normativa europea en materia de emerxencias" e, respecto diso, di que "a 112 conta con diversas certificacións de calidade, mesmo a nivel europeo".