A Consellería de Sanidade lamentou que "se busque" dilatar os prazos da causa sobre a subministración de fármacos da hepatite C, na que se investiga a dous altos cargos do Sergas por prevaricación e homicidio imprudente, Félix Rubial e Carolina Gómez-Criado, "sen máis motivos que atrasar a súa finalización".

Así se pronunciou a Consellería nun comunicado remitido aos medios este mércores, xornada na que declararon como testemuñas as xefas dos servizos de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do da Coruña (CHUAC), María Jesús Lamas Díaz e María Isabel Martín Herranz, respectivamente.

A Consellería de Sanidade lamentou a "utilización da dor das familias" ás que, segundo censurou, indúcese por unha banda a personarse no procedemento e, pola outra, "trátase de disuadilas aducindo o custo económico de facelo".

Así mesmo, Sanidade asegurou que as declaracións dos seus profesionais avalan a súa correcta actuación na utilización de fármacos para a hepatite C, unha actuación que "estivo baseada exclusivamente en criterios clínicos".

"Foi a subcomisión de Farmacia, formada polos profesionais clínicos que mellor coñecen esta enfermidade en Galicia, a que resolveu os casos de forma rápida, cunha media de 13 días nunha enfermidade que teñen un desenvolvemento de entre 30 e 40 anos", sinalou o departamento autonómico.