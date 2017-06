Xunta e Ministerio reforzan a súa colaboración en sectores como o lácteo, o forestal ou o agroalimentario

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, recibiu este mércores no seu despacho de San Caetano ao secretario xeral de Agricultura e Alimentación do Ministerio de Agricultura e Pesca, Carlos Cabanas, con quen avanzou nas diferentes liñas de colaboración institucional abertas entre a Xunta e o Goberno central en favor do campo galego.

Así, abordaron a situación actual e as perspectivas de futuro do sector lácteo galego e as diversas medidas legais e de fomento impulsadas por ambas as administracións en favor do seu fortalecemento, estabilidade e do maior equilibrio posible entre os diferentes axentes da cadea de valor do leite.

Tamén trataron das políticas de impulso doutros campos produtivos clave en Galicia, como son o agroalimentario en xeral ou o forestal, así como dos relacionados co desenvolvemento rural, a fixación de poboación ou o cambio xeracional no campo, entre outras.