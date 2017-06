Panamá interésase polo modelo de xestión integral dos recursos hídricos de Galicia

O Goberno panameño mostrou o seu interese no modelo de xestión integral dos recursos hídricos de Galicia, segundo manifestou o ministro de Medio Ambiente do país centroamericano, Emilio Sempris, durante un encontro que mantivo co director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, no marco da participación galega na Semana da auga en Panamá.

Deste xeito, o director do organismo de cunca galego aproveitou a reunión para entregar ao responsable do departamento de Medio Ambiente panameño un exemplar do Plan Hidrolóxico de Galicia Costa, como unha mostra do traballo desenvolvido pola administración galega en canto á protección das masas de auga da Comunidade, así como á mellora dos índices de calidade e abastecemento.

Igualmente, durante o encontro, o director de Augas trasladou ao ministro panameño a experiencia de Augas de Galicia en canto aos sistemas de xestión e planificación dos recursos hídricos da Comunidade e abordaron as posibles sinerxías entre ambos os territorios en materia de saneamento integral das poboacións costeiras.