A Garda Civil detén en O Vao aos presuntos autores dun roubo con violencia

A Garda Civil detivo este martes no poboado chabolista de O Vao de Abaixo aos presuntos autores dun roubo con violencia, aos que se incautou un arma de fogo e varios lotes de xoias en tres rexistros domiciliarios.

Os feitos investigados sucederon o pasado día 4 de xuño, sobre as 13,00 horas, cando unha veciña de Poio parou o seu vehículo, por avaría, na marxe de estrada Pontevedra-Vilagarcia, fronte ao acceso que conduce ás vivendas do O Vao de Abaixo.

Ao baixarse do vehículo, cinco individuos, tres homes e dúas mulleres, saíron das vivendas, achegáronselle e tentaron arrebatarlle o bolso. Ao non conseguilo, forcexearon con ela ata facela caer.

Posteriormente, apoderáronse do bolso, con diversas pertenzas no seu interior, e arrincáronlle e subtraeron dous colares de ouro con colgantes, deixándoa tirada no chan ata que foi auxiliada por outros usuarios da estrada.

Por mor da investigación, a Garda Civil logrou a identificación dos supostos autores, propiciando a solicitude dos mandamentos de entrada e rexistro nos domicilios dos sospeitosos.

Os rexistros leváronse a cabo á primeira hora deste martes, co apoio operativo de 40 efectivos do Grupo de Reserva e Seguridade. Interveuse un revólver, aparentemente en bo estado de funcionamento, e varios lotes de xoias, cuxa procedencia se está investigando, á vez que se detiña a tres adultos e identificábase a un mozo menor de idade.

Durante o operativo procedeuse tamén á detención doutro veciño do poboado sobre o que recaía unha orde xudicial de busca e captura por cumprimento de prisión pendente.