Pontevedra gozará de Valle-Inclán en galego coa representación de 'Martes de Entroido' do CDG

Este xoves 15 de xuño ás 20,30 horas o Auditorio de Afundación en Pontevedra acollerá a montaxe de 'Martes de Entroido', co que o Centro Dramático Galego (CDG) leva ao teatro os esperpentos de Ramón María do Valle-Inclán por primeira vez en lingua galega.

A produción teatral, que cultiva éxitos desde a súa estrea o 20 de abril, pon sobre o escenario dúas pezas diferentes; 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán', cunha visión contemporánea e un texto feminizado, pero respectando case na súa integridade o texto orixinal, segundo explicaron os organizadores.

A montaxe ten á pontevedresa Marta Pazos na dirección artística e á directora do Centro Dramático Galego, Fefa Noia, que este venres non puido acudir á presentación oficial da obra en Pontevedra ao atoparse fóra de Galicia preparando o espectáculo deste fin de semana no Festival Terceira Setmana de Valencia.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, destacou que Marta Pazos e Fefa Noia son as "verdadeiras artífices" nun momento non que "moito se está falando da necesidade de incorporar a máis mulleres nos distintos postos e oficios relacionados co teatro".

Marta Pazos, polo seu lado, resaltou que se trata de dúas pezas moi influenciadas polo cinema e cunha óptima moi pictórica, resultado da súa formación académica en Belas Artes. Ten un "ritmo trepidante" no que o dez actores do elenco cámbianse 80 veces de vestiario, interpretan a 30 personaxes diferentes e, segundo a directora, todo o mundo que agarraches ao espectáculo sae coa sensación de que "son 10, pero parecen 50".

"UNHA MONTAÑA RUSA"

O espectáculo é, segundo dixo a súa directora, como "unha montaña rusa" e unha visión de Valle-Inclán "sen precedentes". Jacobo Sutil e a directora da área de Cultura de Afundación, María Teresa Cores, acompañárona na presentación e destacaron que supón unha peza que "engrandece o panorama dramático galego".

O elenco está integrado por Iria Azevedo, César Cambeiro, Mercedes Castro, Anabell Gago, Miquel Insua, Alejandro Jato, Pablo Rivero Madriñán, María Roja, Machi Salgado e Sergio Zearreta.

O primeiro destes esperpentos, 'As galas do defunto', está ambientado nunha cidade portuaria galega en 1898, en plena resaca da guerra de Cuba, momento en que discorre a historia da Daifa e Juanito Ventoleira. Pola súa banda, 'A filla do capitán' traslada ao momento actual a trama que Vale construíu a partir de dous acontecementos reais do seu tempo: o pronunciamento de Primo de Rivera en 1923 e o crime do Capitán Sánchez, famoso na prensa sensacionalista de 1913.