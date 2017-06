Xulgan este xoves a un home acusado de tentar matar á súa parella hai dous anos en Santiago

A Sección Primeira da Audiencia Provincial da Coruña acolle este xoves 15 de xuño un xuízo de tentativa de homicidio. En concreto, xúlgase a un home acusado de tentar acabar coa vida da súa parella, primeiro asfixiándoa e despois cravándolle unhas tesoiras.

Segundo indicou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a fiscal pide que sexa condenado a 15 anos de internamento nun centro psiquiátrico, xa que entende que, no momento dos feitos, presentaba un brote psicótico.

Segundo indica a Fiscalía no seu escrito, o procesado, I.N.F. e sen antecedentes penais, mantivo unha relación sentimental con N.M.V. desde decembro de 2012 ata o día 20 de xuño de 2015, convivindo ambos os xuntos os fins de semana na vivenda propiedade dos pais dela.

Sobre as 00,00 horas do día 20 de xuño de 2015 na vivenda sita no partido xudicial de Santiago, e mentres N. estaba adormecida na cama da habitación que ambas compartían, o procesado, con "clara intención de atentar contra a vida da súa noiva", agarrouna polo pescozo fortemente colocando as súas mans sobre a boca e nariz de N.

A continuación, continuou a fiscal, o procesado cravou en varias ocasións as tesoiras metálicas de 18 centímetros, que collera previamente dun dos caixóns da cociña, e a arrastrar á muller polas escaleiras ata a cociña, situada na planta baixa da vivenda.

Cando chegou á cociña, colleu unhas tesoiras de cortar polbo e cravoullas, primeiro no pescozo nunha zona próxima á caluga e logo no peito. Tras iso, N. logrou novamente saír da devandita estancia ata a zona exterior contigua, pero o acusado perseguiuna ata darlle alcance e, seguidamente e tras agarrarlle os cabelos e as bonecas, empuxouna contra o seu coche.

Acto seguido, arrastrouna agarrada polo pelo pola chaira de cemento para introducila na cociña. Unha vez na devandita estancia volveulle a cravar as tesoiras na base da caluga en varias ocasións, chegando mesmo a propinarlle golpes co pé nas tesoiras cravadas na devandita zona.

DÉIXAA NA COCIÑA

Finalmente, e como pensaba que N. estaba morta, apagou as luces e pechou a porta da cociña, deixándoa tirada no pescozo coas tesoiras cravadas na base do cranio. Pasado un tempo, o procesado acudiu de novo á cociña e, tras suplicarlle auxilio a muller, quitoulle as tesoiras que tiña cravadas no pescozo.

O procesado está en prisión preventiva polos feitos desde o día 23 de xullo de 2015, e ten prohibido aproximarse a N. a menos de 500 metros, acudir ao seu domicilio, lugar de traballo e calquera outro frecuentado pola mesma, así como comunicarse con ela por calquera outro medio.

Para a cura das devanditas lesións, N. precisou, ademais de primeira asistencia facultativa, posterior tratamento médico-cirúrxico, servizos de neurociruxía, neuroloxía, psiquiatría e otorrinolaringoloxía.

Así mesmo, presenta trastorno por tensión postraumática, trastorno depresivo-reactivo, cefaleas tensionales, hipoestesia de territorio C2 e hipoacusia de oído esquerdo do 33,8 por cento, ademais de ter varias cicatrices como consecuencia das puñaladas.

A fiscal pide que o procesado sexa condenado a 15 anos de internamento nun centro psiquiátrico, xa que entende que, no momento dos feitos, presentaba un brote psicótico. Ademais, pide que indemnice á muller coa cantidade de 66.900 euros polos prexuízos ocasionados.