Cultura cita a asociacións viguesas para informarlles da candidatura de Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade

A Consellería de Cultura organizou para este xoves o unha "xornada de traballo" á que convocou a asociacións e colectivos vigueses para pór no seu coñecemento os trámites realizados para promocionar a "candidatura integradora Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas" a Patrimonio da Humanidade.

A Xunta asegurou que mantén así a súa "folla de ruta" a pesar da "dobre negativa do alcalde de Vigo" a reunirse para pór en común a información de ambas as administracións "para enriquecer unha candidatura conxunta" integradora de todas as illas do parque.

Mentres, o conselleiro mantivo reunións cos alcaldes de Bueu e Vilagarcía, e tamén se reunirá co rexedor de Ribeira, municipios onde están situados os arquipélagos de Ons, Cortegada e Sálvora.

A reunión deste xoves en Vigo celebrarase a partir das 18,00 horas no edificio Cambón, e a ela convidouse tamén aos portavoces dos grupos municipais. No encontro intervirá o director do Parque, José Antonio Fernández Bouzas, e o conselleiro, Román Rodríguez, e abrirase unha quenda para que os presentes fagan as súas preguntas e suxestións.