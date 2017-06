A primeira vaga de calor de 2017, con temperaturas de 42ºC, chegará este xoves e quedará polo menos ata o domingo

A primeira vaga de calor de 2017 comezará este xoves no cuadrante suroeste peninsular e durará, polo menos, ata o domingo, despois de varios días con "episodio de altas temperaturas" en boa parte da Península, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

A calor instálase e permanecerá con máximas de ata 40ºC | Fonte: Europa Press

A AEMET explica que as condicións meteorolóxicas están marcadas por unha "intensa insolación" que favorece o recalentamiento da masa de aire que está situada e estacionada sobre o interior da Península.

O portavoz do AEMET, Rubén del Campo, confirmou a Europa Press que esta é "a primeira vaga de calor" e que sobre todo afectará o cuadrante suroeste o que "non quere dicir que o resto se libre da calor" porque as temperaturas serán "altas en case todo o país".

Tamén sinalou que a primeira vaga de calor de 2016 rexistrouse entre finais de xuño e principios de xullo, case medio mes máis tarde.

Ademais, prevé que a situación meteorolóxica manterase polo menos ata o principio da semana que vén xa que non se esperan cambios na masa de aire, polo que o episodio de altas temperaturas "continuará" sen cambios na masa de aire e as temperaturas poderán superar os 35 graos centígrados en numerosos puntos da Península e Baleares.

Deste xeito, o AEMET sinala que desde o xoves ata o domingo, no cuadrante suroccidental da Península estará "afectado de forma moi notoria por esta situación".

Así mesmo, destaca que "de forma case xeneralizada" as temperaturas máximas alcanzarán os 40 graos centígrados e as mínimas non baixarán dos 20 graos centígrados durante a noite.

Mesmo se superarán eses valores e nas concas do Taxo, Guadiana e Guadalquivir os valores serán aínda máis extremos, con alta probabilidade as máximas poderán superar os 42ºC e as mínimas non descenderán de 25ºC.

Así, o portavoz destacou que o "máis significativo" será as temperaturas mínimas que se poderán rexistrar nos vales do Taxo, Guadiana e Guadalquivir, xa que non baixarán de 25 graos centígrados, isto é, uns 10 graos centígrados por encima do normal e as máximas de 42 graos centígrados tamén son entre 8 e 10 graos máis do habitual nesta época.

Tamén espera altas temperaturas en Castela e León, interior de Galicia, a conca do Ebro e no resto da Comunidade e Andalucía, onde os valores máximos e mínimos tamén se situarán entre 8 e 10 graos centígrados por encima do normal.

O feito de que a onda de calor non comece ata o xoves débese, segundo explicou Del Campo a que ata entón, cos datos actuais non se superaron os limiares establecidos que marcan unha onda de calor. Con todo, admitiu que haberá que facer "un estudo máis sosegado" e recibir os datos de todas as estacións.

"Parece que non se cumpriron estes niveles pero parece que a partir do xoves si se cumprirán todos os requisitos", adiantou.

EFEMÉRIDES

Aínda que, nestes últimos días producíronse dúas efemérides, unha de mínima en Madrid e outra das máximas en Zamora. Trátase en ambos os casos non de record absoluto senón de valor máximo no período de referencia 1981-2010.

En concreto, durante a madrugada do domingo ao luns, en Madrid o mercurio non descendeu de 23,9 graos centígrados, a máis alta nunca rexistrada nas noites de xuño entre 1981 e 2010, aínda que posteriormente, fóra desta serie en 2012 outra noite de xuño tivo unha mínima de 25,7 graos centígrados.

Tamén en Zamora produciuse unha marca de temperaturas, neste caso das máximas, xa que este luns o mercurio alcanzou 37,6ºC, un dato que iguala a marca da serie en xuño para o período de referencia, aínda que en xuño de 2015 houbo un rexistro de 39,3 graos centígrados.

En definitiva, o portavoz afirmou que as temperaturas elevadas persistirán "polo menos ata o domingo" e adiantou que parece que a tendencia apunta a que a partir do luns descenderán as temperaturas.

Máis aló da situación de calor e estabilidade, Del Campo agregou que este martes un pequeno embolsamiento de aire frío producirá treboadas fortes e con sarabia nalgunhas zonas do noroeste, Lugo, Ourense, Burgos, Palencia e interior de Asturias e este mércores podería haber algunha nubosidade de evolución e algunha treboada ou chuvasco lixeiro pola tarde.