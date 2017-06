A gastronomía galega participa en Roma con Saborea España nun acto do Día Mundial da Tapa

A gastronomía galega, xunto a outras, participará este xoves, 15 de xuño, en Roma na celebración internacional do Día Mundial da Tapa, organizada por Saborea España, e na que participará o chef de Valladolid Ángel Cadrado xunto a representantes doutro oito destinos da rede gastronómica.

Tapa 'Terra de Campos' que representará a Valladolid en Roma | Fonte: Europa Press

Roma será este ano a sede internacional da celebración do Día Mundial da Tapa, aínda que se organizaron eventos en 37 cidades, como Berlín, Budapest, Toronto, Copenhague, Os Ánxeles, Helsinqui, Mumbay, México DF, Varsovia e Londres, ata chegar a un total de 31 países.

O evento que se celebrará en Roma terá como sede a residencia do Embaixador de España en Italia e está dirixido a máis de 250 invitados relacionados co ámbito do turismo, a gastronomía e os medios de comunicación. Eles poderán gozar das propostas gastronómicas da Coruña, Cambrils (Tarragona), Denia (Alacante), Lanzarote, Logroño, Sevilla, Valencia, Valladolid e Zaragoza, e os seus respectivos chef.

O acto contará coa presenza do Embaixador de España en Italia, Jesús Manuel Gracía Aldaz, o Conselleiro de Turismo e director da Oficina Española de Turismo (OET) en Roma, Carlos Hernández, a vicepresidenta de Saborea España e concelleira de Cultura e Turismo do Concello de Valladolid, Ana Redondo e o director xeral da FEHR, Emilio Gallego.

Tanto este evento como a celebración do Día Mundial da Tapa na capital italiana conta coa colaboración dun dos principais medios especializados en viaxes e gastronomía do país, 'O GamberoRosso'. Ademais, 39 restaurantes de Roma ofrecerán rutas, degustacións e menús coa tapa como reclamo.

Por outra banda, cinco destinos Saborea España colaborarán con distintas celebracións do Día Mundial da Tapa. Así, A chef Diana Cervera, de Denia, viaxará á Haia (Holanda) para realizar, entre outras actividades, unha masterclass e unha demostración ante profesionais da cociña do país neerlandés. Alejandro Espinosa representará a Saborea Segovia en Mumbay e Bangalore (India) desde este xoves ao 18 de xuño, cando realizará senllos menús a base de tapas en reputados establecementos.

Xenebra celebrará a Semana da Tapa da ONU, para a que Alejandro Platero, de Valencia, preparou un menú de posta en valor da cociña valenciana en pequeno formato. Dublín será o destino dos representantes de Lanzarote, cidade na que despregará todo o encanto dos bocados realizados con produtos e elaboracións canarios; e a OET de París farase eco da acción de intercambio gastronómico levada a cabo recentemente entre o bloguero gastronómico Olivier Moulin e Saborea Sevilla.