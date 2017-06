Feridas dúas persoas nunha colisión en Cambre (A Coruña) e un motorista nun choque en Vigo

Un choque entre dous vehículos rexistrado na noite do mércores na localidade coruñesa de Cambre saldouse con dúas persoas feridas, mentres que un motorista resultou lesionado nunha colisión en Vigo.

Segundo informou o 112 Galicia, o primeiro accidente tivo lugar sobre as 21,50 horas na estrada N-550, á altura da Pena, na parroquia de Sigrás, en Cambre.

Tras o aviso dun particular, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros de Arteixo. Tamén se informou do sinistro a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.

Mentres, sobre as 20,20 horas do mércores ocorreu en Vigo un choque que se saldou cun motorista ferido cando a súa moto chocou contra un turismo na VG-20, en dirección Puxeiros.

O 112 Galicia recibiu un aviso de Urxencias Sanitarias ás 20,20 horas do mércores no que se sinalaba que os efectivos sanitarios mobilizaron unha UVI. Pola súa banda, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.