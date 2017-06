Un incendio queima parte dun secadero de follas de loureiro e eucalipto destinadas a industria farmacéutica en Valdoviño

Un incendio queimou parte dun secadero de follas de loureiro e eucalipto destinadas á industria farmacéutica no municipio de Valdoviño (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, a propiedade afectada polo lume sitúase dentro dunha casa da Cruxeira, na parroquia de Vilaboa.

Parte do tellado colapsou, aínda que as lapas non se propagaron polo resto da vivenda. O incendio tamén danou varios bens e utensilios do negocio familiar, entre eles unha cámara frigorífica, segundo indicaron as mesmas fontes.

O lume iniciouse na zona alta dunha estufa, onde se almacenaban palets con caixas de cartón. Con todo, segundo apunta o 112, descoñécense as causas polas que se iniciou o lume.

Foi unha persoa particular a que alertou da situación ao 112 Galicia ás 19,40 horas do mércores, tras o que o persoal da central de emerxencias informou os Bombeiros de Ferrol e ao GES de Mugardos. Os feitos tamén foron postos en coñecemento de Protección Civil e da Guardia Civil.

PALLEIRA

Mentres, outro incendio calcinou na madrugada deste xoves parcialmente unha palleira no Rosal (Pontevedra). O lume afectou a parte da estrutura e á herba seca que se almacenaba no seu interior. Polo seu lado, os animais que se atopaban dentro da construción foron retirados antes de que sufrisen dano algún.

Os feitos tiveron lugar na rúa do Morán sobre as 00,30 horas deste xoves. Tras a alerta dun particular, o 112 alertou aos Bombeiros do Baixo Miño, ao GES dá Garda e á Guardia Civil.