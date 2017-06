Detido por causar danos no servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro e ameazar ao persoal

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un home de 49 anos de idade, C.Ou.M., natural de Romanía, tras causar desfeitas no servizo de Urxencias do Hospital Álvaro Cunqueiro e ameazar ao persoal do centro.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na madrugada deste xoves, cando o home chegou en ambulancia ao hospital, para ser atendido por uns cortes nas mans e dores nas costas, producidos no transcurso dunha pelexa.

Cando chegou a Urxencias comezou a causar graves problemas, como fumar dentro do hospital, abrir as portas das salas e zonas de traballo, romper unha boca de incendios, ameazar aos vixiantes e agredir a un deles. Finalmente, o persoal de seguridade logrou reducilo e retelo ata que chegou a Policía, que procedeu á súa detención.