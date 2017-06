'A noiva do Quixote', da compañía galega Eme2, abre o Festival de Teatro Clásico de Cáceres

A obra 'A noiva do Quixote', un monólogo interpretado por Mercedes Castro en torno ao principal personaxe feminino da novela de Cervantes: Aldonza Lorenzo, idealizada na figura de Dulcinea do Toboso por Don Quixote, abre o Festival de Teatro Clásico de Cáceres que afronta tres semanas de representacións de xoves a domingo nos escenarios do Gran Teatro, a praza dos Cataventos e a de San Jorge.

ÛLa noiva de Don Quixote' abre o Festival de Teatro de Cáceres | Fonte: Europa Press

A montaxe, que presenta a compañía galega Eme2 e poderase ver ás 22.30 horas na praza dos Cataventos, xorde do interese por coñecer "o destino desa muller, á que todo o mundo recoñece como a noiva de don Quixote", segundo lembra o autor da obra, José Luís Esteban.

A escena arrinca xusto tras a morte de Don Quixote. Aldonza reclama o seu dereito a explicarse, a rebelarse contra o destino real que o seu dobre imaxinario -Dulcinea- previu para ela. O personaxe oculta tamén un misterio, ao redor da súa identidade, que se desvelará durante a función.

'A noiva de Don Quixote' é a montaxe máis recente de Eme2, fundada en 2001. Entre os seus espectáculos, estreados en galego, figuran 'Ou Crédito', no ano 2015, 'Meu Ben' en 2014 ou 'Ou Florido Pénsil', en 2011. Tamén dedica o seu traballo ao público infantil, para o que presentaron 'Jim e a illa do tesouro', o máis recente; 'Ou Príncipe e ou parrulo', de 2013, e 'Kafka e a boneta viaxeira' en 2012.

Nesta primeira semana a sección principal do festival, que cumpre vinte e oito edicións, programou outro cinco espectáculos. O venres, día 16, Música en prazas e palacios levará acordes cantada dos séculos XV ao XVII á concatedral de Santa María (20.30), e Fonte Ovejuna (Gran Teatro, 22.00) mostrará a loita dun pobo contra a tiranía.

Xa o sábado, día 17, na shakespeareana Ricardo III (praza dos Cataventos, 22.30) volverán escoitarse as famosas palabras do rei durante a batalla: "O meu reino por un cabalo". O domingo, día 18, A compañía do Tenorio (Gran Teatro, 19.00) proporá aos nenos unha comedia con Don Juan Tenorio de protagonista e A vida é soño (praza dos Cataventos, 22.30) recreará o debate sobre o sentido (teatral) da vida.

Mentres, as pequenas representacións de 'Esbozos áureos' tamén comezan este xoves no xardín do palacio de Carvajal ás 20.30 horas e proxectarase, á mesma hora, As furias, dirixida por Miguel do Arco, unha das dúas películas do ciclo 'Cinema entre bambalinas' da Filmoteca de Estremadura. A entrada para ambas as actividades é libre, informa en nota de prensa a organización do festival.