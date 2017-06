Lugo reunirá no Congreso Gallego-Asturiano de Cardioloxía a profesionais da especialidade de ambas as comunidades

Lugo acollerá este venres e sábado o Congreso Gallego-Asturiano de Cardioloxía que reunirá aos mellores profesionais da especialidade, segundo informan os organizadores.

A organización desta edición corre a cargo do Servizo de Cardiología do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo e a esta acudirán cardiólogos, médicos de Atención Primaria, enfermaría e cirurxiáns cardíacos de Galicia e Asturias.

Segundo indican a Sociedade Galega de Cardioloxía e a Sociedade Asturiana de Cardioloxía, como relatoras tomarán parte no evento algúns destacados especialistas de España, entre os que se inclúe o profesor Valentín Fuster.

Entre outros, abordarán temas como a insuficiencia cardíaca, con especial atención ás novidades terapéuticas dispoñibles no momento actual e ás implicacións que carrexa na calidade de vida dos doentes que a sofren.

Tamén se abordará o tema da fibrilación auricular, unha das enfermidades cardiovasculares máis prevalentes na actualidade, sobre a que especialistas discutirán a necesidade dunha abordaxe multidisciplinar.

Asimimso, no congreso falarase das últimas novidades en risco cardiovascular e dos últimos rexistros nacionais das sociedades científicas que se centran en calidade asistencial, así como de rexistros locais de gran importancia como o Regaliam (Rexistro galego de infarto agudo de miocardio).

MESA REDONDA

Os cardiólogos e cirurxiáns cardíacos porán en común, nunha mesa redonda, tamén os avances sobre revascularización coronaria na enfermidade de tronco coronario. E exporanse os diferentes puntos de vista de cada unha das especialidades, os seus puntos de encontro e os posibles espazos de colaboración.

Acudirán como convidados á reunión, especialistas en Cardiología de diversos hospitais españois. Así, o doutor Iñaki Lekuona Goya, do Hospital Galdakao de Bilbao falará sobre os últimos avances en lípidos.

Mentres, o doutor Héctor Bueno Zamora, do Hospital 12 de Outubro de Madrid, debaterá sobre as controversias existentes no manexo da dobre antiagregación en síndrome coronaria agudo segundo as características dos pacientes, segundo indican os organizadores.

Para inaugurar o congreso, presentado polos doutores Carlos González Juanatey, xefe de Servizo do Hospital Universitario Lucus Augusti, e Leonardo Gómez Esmoris, xefe do Centro Médico de Asturias (Oviedo), o profesor Valentín Fuster, director do Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares, ofrecerá a conferencia titulada 'A Aterosclerosis como enfermidade sistémica. Bases científicas'.

En concreto, a inauguración oficial do evento terá lugar este venres a partir das 20,30 horas a cargo do xerente da área sanitaria luguesa, Ramón Ares, e a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.

ACTIVIDADES NA RÚA

Ademais, en colaboración coa Fundación Española do Corazón na Praza de San Marcos, o sábado 17 de xuño de 11,00 a 13,00 horas, realizaranse actividades a pé de rúa para promover hábitos de vida cardiosaludables entre a poboación.

Estas actividades coa poboación culminarán o día domingo 18 de xuño cunha 'Marcha Cardiosaludable' titulada 'Corazón San, Corazón En Forma', que terá o seu inicio na Praza Maior de Lugo ás 12,00 horas baixo a dirección de Cristina Azanza.