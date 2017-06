Rural.- Agricultura anuncia que o decreto de orixe láctea estará listo despois do verán

O secretario xeral de Agricultura do Ministerio, Carlos Cabanas, anunciou que o decreto de etiquetaxe da orixe láctea estará listo despois do verán.

Foro lácteo con Carlos Cabanas (segundo pola dereita) | Fonte: Europa Press

Este xoves celebrouse un foro en Santiago --organizado por Unións Agrarias-- para analizar a próxima década do sector lácteo, unha cita á que acudiu Cabanas para informar de que a semana que vén o Ministerio mandará o borrador do decreto á Comisión Europea, que "é a que ten que dar o visto e prace", tras o cal terá un límite de tres meses para poder autorizalo.

"Estou convencido de que á volta do verán teremos o visto e prace por parte da Comisión", afirmou o secretario xeral en declaracións aos medios.

Con este decreto será obrigatorio etiquetar coa orixe España todos os produtos lácteos que se envasen no país. É unha das cuestións establecidas no acordo de 2015 --entre produtores, industria e distribución-- e a súa tramitación acumula meses de atraso. Unha medida que é unha "demanda permanente" do sector, segundo recoñece Cabanas, e que servirá para "clarificar" e "dar valor" a "o que é un produto español".

Ademais, expuxo que o Ministerio traballa noutras accións como profundar no selo de produto lácteo sustentable (PLS), á vez que considera que "é bo momento para facer análise" do sector dado que "existe estabilidade" e "ten futuro por diante".

Neste sentido, avisa de que "todas" as partes da cadea de valor teñen que participar para facer que suba o prezo do leite en orixe --Galicia é a comunidade na que menos se paga ao gandeiro por litro--. Pon como exemplos a procura de produtos con valor engadido, que "demande o consumidor" --posto que no último ano baixou o consumo de leite un 2,2%--, así como "incentivar" a unión de produtores para mellorar a súa "capacidade de negociación".

XORNADA

Pola súa banda, o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, destacou que esta xornada busca facer unha "análise detallada" da situación do sector cunha reflexión "cara ao futuro".

Así, apuntou que este encontro se fai entre toda a cadea de valor --produtores, industria e distribución--, acompañados das administracións, xa que "calquera avance nunca vai ser dunha parte, se non dun traballo en conxunto".

Neste sentido, García reclamou que o "cumprimento" das esixencias relativas ao acordo lácteo de 2015 vaian "máis rápido" no tocante á parte máis débil da cadea, o produtor, ante temas como a sustentabilidade dos prezos, a transparencia e rastrexabilidade.

"Hai boas vimbias para que de aquí salga un impulso e unha axilización en levar a cabo o cumprimento do acordo que se pactou en 2015", subliñou.

Unha das cuestións sobre as que pon o foco Unións Agrarias é sobre a necesidade de "readaptar" o acordo asinado pola cadea de valor en setembro de 2015 para que se mellore a capacidade de negociación dos produtores coa posta en marcha de medidas "coercitivas" en caso de incumprimentos.

Así mesmo, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou que esta administración ten que ser "un elemento que active a demografía no ámbito rural", e lembra que a provincia coruñesa é a maior produtora láctea de España, con 5.000 explotacións.