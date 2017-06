O Consorcio de Santiago destinará case 19.000 euros a renovar parte das carpintarías do convento de Belvís, que se atopan "moi afectadas pola humidade".

Convento de Belvís | Fonte: Europa Press

En concreto, como indicou a entidade a través dun comunicado, cambiaranse as carpintarías da planta superior ao lado norte do claustro, as do patio da á oeste do claustro e as dunha fachada sur na zona de labor.

A intervención xustifícase en que estas estruturas están "moi deterioradas", pois algunhas presentan "desencaixes ou roturas importantes, o que permite a entrada de auga e filtracións". A iso súmanse outros problemas, como "cristais rotos e herrajes en mal estado".

As novas carpintarías terán as mesmas características que as actuais e se reaprovecharán as existentes onde sexa posible. O obxectivo é lograr que a imaxe do conxunto quede "exactamente igual".