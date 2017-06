Facenda atribúe o 19,8% de débeda a que a 31 de marzo xa ingresara o FFF pero non fixera amortizacións

A Consellería de Facenda atribúe o feito de que a débeda pública galega represente un 19,8% do produto interior bruto (PIB) da comunidade a que, a 31 de marzo, Galicia xa ingresara os recursos procedentes do fondo de facilidade financeira (FFF) pero non fixera amortizacións.

A través dunha nota de prensa, Facenda precisa que, mentres, outras comunidades adheridas ao FLA (o fondo de liquidez autonómica) aínda non ingresaran os fondos deste período. "É por iso que, nos seguintes trimestres, o cociente de débeda de Galicia baixará", asegura a consellería.

Ademais, subliña que Galicia segue entre as comunidades autónomas con menos endebedamento de España, segundo mostran os datos do Banco de España correspondentes ao primeiro trimestre do ano.

Respecto diso, o departamento de Valeriano Martínez destaca que a comunidade "mantén a súa previsión de non incrementalo ao peche deste ano 2017".

Ao finalizar o primeiro trimestre do ano, o cociente de débeda/PIB de Galicia situouse no 19,8%, cinco puntos menos que no conxunto de España (24,8%), segundo resalta Facenda.

Este indicador creceu en Galicia nove décimas respecto ao trimestre anterior, pero, para a consellería, "non é un aumento representativo porque se debeu a que as amortizacións de débeda da comunidade autónoma comezaron no mes de abril e, por tanto, non figuran neste dato".

É neste punto no que chama a "ter en conta que a data 31 de marzo Galicia xa ingresara os recursos do Fondo de Facilidade Financeira do primeiro trimestre, pero nese momento aínda non realizara amortizacións de débeda, mentres que outras comunidades adheridas ao FLA aínda non ingresaran os fondos deste período". "É por iso que, nos seguintes trimestres, o cociente de débeda de Galicia baixará", segundo indica.

"DÉBEDA ESTABILIZADA"

De feito, a Xunta lembra que a débeda de Galicia está "totalmente estabilizada" desde finais de 2014, e a previsión do Goberno galego é que en 2017 non aumente o endebedamento.

En importes absolutos, a débeda das comunidades autónomas situouse en 279.264 millóns de euros, o 4,1% dela --11.582 millóns-- en Galicia.

En todo caso, o departamento autonómico indica que "Galicia é neste momento a sétima comunidade autónoma --a quinta de réxime común-- con menor endebedamento, cun diferencial positivo de cinco puntos sobre a media autonómica".